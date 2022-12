Les États-Unis s’apprêtent à approuver la batterie de missiles Patriot pour l’Ukraine

WASHINGTON (AP) – Les États-Unis sont sur le point d’approuver l’envoi d’une batterie de missiles Patriot en Ukraine, acceptant finalement une demande urgente des dirigeants ukrainiens désespérés pour des armes plus robustes pour abattre les attaques russes entrantes, ont déclaré mardi des responsables américains.

L’approbation devrait intervenir plus tard cette semaine et pourrait être annoncée dès jeudi, ont déclaré trois responsables, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat car la décision n’est pas définitive et n’a pas été rendue publique.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a pressé les dirigeants occidentaux pas plus tard que lundi de fournir des armes plus avancées pour aider son pays dans sa guerre contre la Russie. La fourniture de missiles sol-air Patriot ferait progresser les types de systèmes de défense que l’Occident envoie pour aider l’Ukraine à repousser les attaques aériennes russes, et pourrait marquer une escalade.

Lors d’une vidéoconférence lundi, Zelenskyy a déclaré à l’hôte allemand et à d’autres dirigeants des puissances industrielles du Groupe des Sept que son pays avait besoin de missiles à longue portée, de chars modernes, d’artillerie et de batteries de missiles et d’autres systèmes de défense aérienne de haute technologie pour contrer les attaques russes qui ont coupé l’approvisionnement en électricité et en eau de millions d’Ukrainiens.

Il a reconnu que “Malheureusement, la Russie a toujours un avantage en matière d’artillerie et de missiles”. Et il a déclaré que la protection des installations énergétiques ukrainiennes contre les missiles russes et les drones iraniens “sera la protection de toute l’Europe, car avec ces frappes, la Russie provoque une catastrophe humanitaire et migratoire non seulement pour l’Ukraine, mais aussi pour toute l’UE”.

Les dirigeants de la Maison Blanche et du Pentagone ont toujours déclaré que la fourniture à l’Ukraine de défenses aériennes supplémentaires était une priorité, et les missiles Patriot étaient à l’étude depuis un certain temps. L’un des responsables a déclaré qu’à la fin de l’hiver, cette considération devenait de plus en plus prioritaire.

L’approbation potentielle par l’administration d’une batterie Patriot a été signalée pour la première fois par CNN.

Lolita C. Baldor et Matthew Lee, l’Associated Press