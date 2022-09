Les États-Unis s’apprêtent à annoncer de nouvelles sanctions contre la Russie suite à l’annexion de l’Ukraine

WASHINGTON – L’administration Biden devrait annoncer vendredi de nouvelles sanctions économiques contre la Russie en réponse à son annexion contestée de quatre régions d’Ukraine, a déclaré un responsable de la Maison Blanche à NBC News.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé plus tôt vendredi : « Il y a quatre nouvelles régions en Russie », faisant référence aux régions ukrainiennes de Donetsk, Lougansk, Zaporizhzhia et Kherson.

Poutine a cité les votes référendaires des habitants de ces zones occupées par la Russie, qui, selon lui, ont approuvé le fait de devenir des parties de la Russie. Ces votes sont largement considérés par les responsables occidentaux comme truqués et illégitimes.

“Les résultats sont connus, bien connus”, a-t-il déclaré.

Plus tôt cette semaine, la Maison Blanche a déclaré que les États-Unis ne reconnaîtraient jamais les résultats du “faux référendum” et continueraient à fournir à l’Ukraine un soutien militaire et humanitaire.

Mercredi, l’administration Biden a annoncé 1,1 milliard de dollars d’aide supplémentaire à la sécurité pour l’Ukraine.

Le programme d’aide à venir, le 22e de ce type, porte l’engagement américain à plus de 16,2 milliards de dollars depuis l’invasion russe fin février.