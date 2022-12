Les États-Unis s’apprêtent à accroître leur présence militaire en Australie alors que la Chine continue d’exercer son influence dans l’Indo-Pacifique

Les États-Unis se préparent à étendre leur présence militaire en Australie alors que les actions de la Chine dans l’Indo-Pacifique continuent de menacer les intérêts américains dans la région.

“Aujourd’hui, nous avons convenu d’approfondir notre coopération en matière de défense de plusieurs manières importantes”, a déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd Austin dans un communiqué de presse mardi . “Sur la base des pourparlers d’aujourd’hui, nous augmenterons la présence par rotation des forces américaines en Australie. Cela comprend les rotations des forces opérationnelles de bombardiers, des chasseurs et les futures rotations des capacités de la marine américaine et de l’armée américaine.”

Austin a expliqué lors de discussions annuelles entre des responsables américains et australiens que “les actions dangereuses et coercitives de la Chine dans tout l’Indo-Pacifique, y compris autour de Taïwan, vers les pays insulaires du Pacifique et dans les mers de Chine orientale et méridionale, menacent la paix et la stabilité régionales”.

Bien que les détails restent encore à régler, le Wall Street Journal a rapporté que les deux nations placeront plus de munitions et de carburant en Australie qui soutiendront les opérations militaires américaines, ainsi que le développement d’aérodromes dans la partie nord du pays où des exercices conjoints entre les deux armées pourront avoir lieu.

Le Japon a également été invité à participer à de futurs exercices.

En outre, le ministre australien de la Défense a déclaré qu’il était impatient d’intégrer davantage les bases de défense américaines et australiennes et de supprimer les obstacles qui entravent ce processus.

“Aujourd’hui, nous avons également pris des mesures pour créer une base industrielle de défense plus homogène entre nos deux pays”, a déclaré le ministre australien de la Défense, Richard Marles. “Nous devons travailler plus étroitement ensemble pour améliorer notre capacité militaire et développer de nouvelles technologies.”

La poursuite de la coopération militaire entre l’Australie et les États-Unis intervient alors que le gouvernement communiste chinois s’est attiré la colère des États-Unis et d’autres pour des provocations dans la région, y compris des tensions découlant de la revendication de la Chine sur Taiwan dans le cadre de sa politique “Une Chine”.

La Chine a menacé à plusieurs reprises de prendre Taïwan par la force et a mené de vastes exercices militaires autour de l’île ces derniers mois, tout en renforçant son influence et son pouvoir dans d’autres régions de la région, y compris les îles Salomon.

“Ces dernières années ont vu un profond changement dans les relations américano-australiennes”, a déclaré au Wall Street Journal Charles Edel, président australien du Centre d’études stratégiques et internationales de Washington. “La relation américano-australienne prendra une importance croissante pour la manière dont les États-Unis opèrent dans et au-delà de la région indo-pacifique.”