Les États-Unis sanctionnent un ministre bosniaque pour lutter contre la corruption

WASHINGTON (AP) – Le gouvernement américain a imposé lundi des sanctions au chef de la Fédération bosno-croate autonome de Bosnie et à d’autres, agissant moins d’une semaine après avoir imposé des sanctions à un procureur d’État accusé d’être complice de corruption et de saper les processus démocratiques en Occident. Balkans.

Le département du Trésor a déclaré que son Bureau de contrôle des avoirs étrangers avait prévu des sanctions lundi contre le Premier ministre Fadil Novalic, affirmant qu’il avait abusé des données sur les retraités acquises grâce à son poste officiel la semaine précédant les élections de 2018. Novalic aurait utilisé les données des retraités pour envoyer des lettres énumérant ses réalisations et promis une augmentation des pensions.

Les nouvelles sanctions interviennent après que la procureure d’État Diana Kajmakovic, que le Trésor a qualifiée de “procureur d’État effrontément corrompu ayant des liens avec des organisations criminelles”, a été désignée pour des sanctions la semaine dernière.

De plus, le magnat bosniaque Slobodan Stankovic et sa société d’ingénierie, Integral Inzenjering AD Laktasi, ont été sanctionnés pour avoir prétendument des liens avec la corruption dans le secteur de la construction.

Le département du Trésor a déclaré que les grands projets de construction sont souvent confiés à l’entreprise de Stankovic sans concurrence loyale et ouverte et que la grande majorité de la richesse de Stankovic provient de l’argent public.

Le gouvernement américain s’appuie sur un décret signé par le président Joe Biden pour imposer des sanctions. L’ordre s’adresse aux personnes qui menacent les efforts internationaux de stabilisation dans les Balkans occidentaux.

“L’action d’aujourd’hui souligne comment les politiciens de Bosnie-Herzégovine sapent les institutions et les processus démocratiques pour leur propre gain politique et pour récompenser leurs réseaux de clientélisme”, a déclaré Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, dans un communiqué.

“Nous continuerons à cibler ceux qui déstabilisent la région, ainsi que leurs partisans, et à leur demander des comptes.”

Fatima Hussein, Associated Press