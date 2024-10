Les États-Unis sanctionnent un groupe d’implantations extrémistes de Cisjordanie pour violences contre les Palestiniens

WASHINGTON– Les États-Unis ont imposé mardi des sanctions à Jeunesse au sommet d’une collineun groupe de colons extrémistes du israélien -occupé Cisjordanie qui attaque Palestiniens et leurs biens.

En outre, le Département d’État a imposé des sanctions diplomatiques à deux hommes : le colon israélien Eitan Yardeni, pour son lien avec les violences visant les civils de Cisjordanie, et Avichai Suissa, le chef du parti. Hashomer Yoshun groupe sanctionné qui amène de jeunes volontaires dans les fermes des colons à travers le territoire, y compris les petits avant-postes agricoles qui, selon les groupes de défense des droits, sont les principaux moteurs de la violence des colons à travers le territoire.

Les sanctions, qui exposent les citoyens au gel des avoirs et à l’interdiction de voyager et de visa, surviennent alors que la violence contre les Palestiniens en Cisjordanie a explosé depuis le début de la guerre. Guerre Israël-Hamassuite aux attentats terroristes meurtriers du 7 octobre.

Les Palestiniens signalent un harcèlement verbal et physique, des restrictions de mouvement et sont confrontés à des intimidations de la part des colons qui font le tour de leurs propriétés à moto, en voiture ou à cheval et qui espionnent via des drones.

Le Département du Trésor a déclaré que Hilltop Youth avait commis des meurtres et des incendies criminels massifs, tandis que des groupes de défense des droits et des Palestiniens affirment que le groupe était à l’origine d’attaques « à prix à payer » – des attaques contre des villages palestiniens en représailles aux efforts perçus pour entraver la construction de colonies.

Le groupe peut s’avérer difficile à sanctionner efficacement, car il est peu organisé et décentralisé. En outre, Le ministre israélien des Finances s’est précédemment engagé à intervenir en faveur des colons sanctionnés.

Dans le passé, les colons sanctionnés ont déclaré à l’AP que les mesures ont eu peu d’impact sur leurs finances.

Hilltop Youth a déjà fait face à des sanctions de la part de l’UE et du Royaume-Uni.

L’administration Biden a été critiquée pour avoir imposé relativement peu de sanctions aux extrémistes israéliens. Selon l’Office de contrôle des avoirs étrangers, 27 extrémistes et entités ont été sanctionnés par les États-Unis sous le président Joe Biden c’est Décret exécutif de février 2024 liés au maintien de la stabilité en Cisjordanie.

Le sous-secrétaire par intérim du Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Bradley T. Smith, a déclaré que les États-Unis « continueront de demander des comptes aux individus, groupes et organisations qui facilitent ces actes haineux et déstabilisateurs ».

Le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, a déclaré que « les actions de ces individus ont contribué à créer un environnement propice à la violence et à l’instabilité. Leurs actions, collectivement et individuellement, compromettent la paix, la sécurité et la stabilité en Cisjordanie. »

Les rédacteurs d’Associated Press Julia Frankel et Jack Jeffrey ont contribué à ce rapport depuis Jérusalem.