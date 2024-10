Les États-Unis sanctionnent un groupe de solidarité pro-palestinien — RT World News

Les États-Unis ont introduit des sanctions contre le réseau de solidarité avec les prisonniers palestiniens Samidoun, le qualifiant de « charité factice » et menaçant de poursuites pénales quiconque continuerait à faire des affaires avec eux.

Samidoun, basée à Vancouver, fondée en 2011 après une grève de la faim dans les prisons israéliennes, se décrit comme « un réseau international d’organisateurs et de militants travaillant à construire une solidarité avec les prisonniers palestiniens dans leur lutte pour la liberté. »

Selon un communiqué de presse émis Mardi, par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain, cette décision est un effort coordonné avec le gouvernement du Canada, qui a désigné l’organisation comme une « entité terroriste ».

L’OFAC a accusé Samidoun de servir de collecteur de fonds international pour le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), sur liste noire, qualifiant ce dernier d’organisation terroriste. Le FPLP est décrit comme un mouvement marxiste-léniniste qui ne reconnaît pas Israël.

Selon l’OFAC, le FPLP a fondé Samidoun pour maintenir des opérations de collecte de fonds en Europe et en Amérique du Nord. Le rapport allègue que le FPLP a été actif dans le conflit Israël-Hamas et a participé à l’attaque du 7 octobre.



« Des organisations comme Samidoun se font passer pour des acteurs caritatifs qui prétendent fournir une aide humanitaire à ceux qui en ont besoin, mais en réalité détournent des fonds pour une aide indispensable pour soutenir les groupes terroristes. » a déclaré le sous-secrétaire par intérim du Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Bradley T. Smith. « Les États-Unis, ainsi que le Canada et nos partenaires partageant les mêmes idées, continueront de perturber ceux qui cherchent à financer le FPLP, le Hamas et d’autres organisations terroristes. » il a ajouté.

L’OFAC a également désigné un citoyen canadien qui, selon lui, est membre de la direction du FPLP à l’étranger et aide à collecter des fonds pour le groupe.

Le Trésor a déclaré que tous les avoirs des personnes et entités ciblées aux États-Unis ont été bloqués, notant que quiconque s’engage dans certaines transactions ou activités avec elles peut s’exposer à un risque de sanctions ou faire l’objet de mesures coercitives.

Selon Al Jazeera, Samidoun a fait l’objet d’une nouvelle surveillance à la suite des récentes manifestations massives pro-palestiniennes au Canada. L’OFAC a également écrit que l’Allemagne avait interdit l’organisation en 2023.