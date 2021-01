Les États-Unis mettent sur la liste noire six responsables de Hong Kong, y compris des chefs de police, qu’ils blâment pour une répression menée par Pékin contre les manifestants en vertu de la loi sur la sécurité nationale, a déclaré vendredi le secrétaire d’État américain Mike Pompeo.

La police de Hong Kong a arrêté 53 personnes le 5 janvier dans le cadre de la plus grande action contre des manifestants depuis juin, après l’introduction de la loi litigieuse sur la sécurité dans la région.

Pompeo a déclaré que les personnes arrêtées dans le cadre de la répression comprenaient 13 anciens membres du Conseil législatif, un avocat américain et un ancien professeur de droit, qui ont ensuite été libérés sous caution.

Parmi les personnes sanctionnées par les États-Unis figurent le directeur de la Division de la sécurité nationale de la police de Hong Kong, Frederic Choi Chin-Pang, ainsi que les sous-commissaires, Kelvin Kong Hok Lai et Andrew Kan Kai Yan.

Les sanctions visent également You Quan, vice-président du Central Leading Group sur les affaires de Hong Kong et de Macao, Sun Wenqing; directeur adjoint du Bureau de sauvegarde de la sécurité nationale et Tam Yiu-Chung, délégué de Hong Kong au Comité permanent du Congrès national du peuple.

Pompeo a déclaré que les sanctions, qui gèleront tous les avoirs américains des personnes touchées, visent les responsables qui ont «A participé à, contraint, arrêté, détenu ou emprisonné des personnes sous l’autorité de, ou en développant, adoptant ou mettant en œuvre, la loi sur la sécurité nationale.

Cette décision fait suite aux sanctions précédentes des États-Unis contre des responsables chinois en réponse aux événements entourant les manifestations à Hong Kong, y compris les interdictions de voyager de 14 responsables en décembre pour leur rôle présumé dans la destitution des législateurs de l’opposition à Hong Kong.

Pékin a riposté aux critiques américaines sur la répression des manifestations «Ingérence étrangère» dans les affaires chinoises.

