Les États-Unis sanctionnent l’Iran pour les drones utilisés dans la guerre de la Russie contre l’Ukraine

Service d’état d’urgence de l’Ukraine | via Reuters

WASHINGTON – L’administration Biden a annoncé vendredi une série de nouvelles sanctions et de mesures supplémentaires visant le secteur iranien de l’aviation et de la défense, alors que Washington monte la barre dans sa campagne contre Téhéran pour avoir fourni à Moscou des armes pour sa guerre contre l’Ukraine.

Le département du Trésor a imposé des sanctions à l’entreprise iranienne Qods Aviation Industries, le premier fabricant de défense du pays, pour avoir produit des véhicules aériens sans pilote.

“La dépendance du Kremlin à l’égard de fournisseurs de dernier recours comme l’Iran montre son désespoir face à la courageuse résistance ukrainienne et le succès de notre coalition mondiale à perturber les chaînes d’approvisionnement militaires russes et à leur refuser les intrants dont ils ont besoin pour remplacer les armes perdues sur le champ de bataille”, a écrit la secrétaire au Trésor Janet Yellen dans un communiqué.

“Les États-Unis agiront rapidement contre les individus et les entités soutenant les programmes iraniens de drones et de missiles balistiques et soutiendront résolument le peuple ukrainien”, a-t-elle ajouté.

