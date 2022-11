Les États-Unis sanctionnent les responsables des médias iraniens pour complicité dans la répression des citoyens par Téhéran

Les États-Unis sanctionnent six cadres supérieurs d’une société de médias d’État iranienne pour leur complicité présumée dans la “répression massive et la censure” de son peuple par Téhéran dans le cadre d’une répression contre les manifestants.

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département américain du Trésor a annoncé mercredi qu’il sanctionnait six cadres supérieurs de l’Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), que Washington avait précédemment désigné pour des sanctions en 2013.

Le Trésor a déclaré que l’IRIB avait diffusé des centaines d’aveux forcés de détenus iraniens, à double nationalité et internationaux en Iran. L’IRIB et ses filiales, a déclaré le Trésor, “n’agissent pas comme des médias objectifs, mais plutôt comme un outil essentiel dans la campagne de répression et de censure massive du gouvernement iranien contre son propre peuple”.

Le Trésor a déclaré que l’IRIB a produit et diffusé des interviews télévisées d’individus contraints d’avouer que leurs proches n’ont pas été tués par les autorités iraniennes lors de manifestations à l’échelle nationale, mais sont décédés “de causes accidentelles et sans rapport”.

REGARDER : LES FORCES DE SÉCURITÉ IRANIENNES CIBLENT LES JEUNES MANIFESTANTS AVEC UNE RÉPRESSION DE PLUS EN PLUS VIOLENTE

“Le recours systémique du gouvernement iranien aux aveux forcés illustre le refus du gouvernement de dire la vérité à ses citoyens et à la communauté internationale”, a déclaré Brian E. Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier. dit dans un communiqué. « Les États-Unis restent déterminés à soutenir le peuple iranien alors qu’il poursuit ses manifestations pacifiques. Nous continuerons à tenir les responsables iraniens et les institutions gouvernementales responsables de leurs violations des droits de l’homme et de leur censure du peuple iranien.

Des manifestations de masse ont secoué l’Iran depuis septembre à propos de la mort en garde à vue de Mahsa Amini, 22 ans. Elle avait été arrêtée pour avoir prétendument violé le code vestimentaire strict du pays.

Des milliers de personnes ont été arrêtées pour avoir participé à des manifestations pacifiques et au moins une personne a été condamnée à mort. Le Bureau des droits de l’homme des Nations unies a appelé le gouvernement iranien à libérer les détenus, blâmant sa “dureté croissante” alors que les pays occidentaux cherchent à renforcer l’examen de la répression de Téhéran contre les manifestants.

Séparément, l’Allemagne et l’Islande mènent une campagne dirigée principalement par des pays occidentaux pour que le Conseil des droits de l’homme, soutenu par l’ONU, crée une “mission d’enquête” spéciale – une équipe d’experts indépendants des droits – pour enquêter sur les violations présumées des droits en Iran liées à les protestations.

Le conseil, qui est composé de 47 États membres et dont la composition change chaque année, doit tenir une session extraordinaire le 24 novembre pour débattre de la situation en Iran et finalement voter sur la proposition qui comprend l’appel à l’enquête. mission.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.