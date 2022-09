WASHINGTON (AP) – Le gouvernement américain a imposé vendredi des sanctions à l’agence de renseignement iranienne et à ses dirigeants en réponse aux cyberattaques malveillantes contre les systèmes informatiques du gouvernement albanais en juillet.

Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor a désigné le ministère iranien du renseignement et de la sécurité et Esmail Khatib, qui dirige le ministère, pour ce qu’il a qualifié d’activités liées à la cybersécurité contre les États-Unis et leurs alliés.

L’Albanie, membre de l’OTAN, a rompu ses relations diplomatiques avec l’Iran et expulsé le personnel de son ambassade cette semaine suite à la cyberattaque. Il s’agissait du premier cas connu d’un pays coupant ses relations diplomatiques à la suite d’une cyberattaque.

Le gouvernement albanais a accusé l’Iran d’avoir perpétré l’attaque du 15 juillet, qui a temporairement fermé de nombreux services numériques et sites Web du gouvernement albanais.

Microsoft, qui a aidé l’Albanie à enquêter sur la cyberattaque, a déclaré jeudi dans un article de blog qu’il était modérément convaincu que les pirates appartenaient à un groupe qui a été publiquement lié au ministère iranien du renseignement et de la sécurité.

Il a déclaré que les assaillants avaient été observés en train d’opérer depuis l’Iran, utilisaient des outils précédemment utilisés par des attaquants iraniens connus et avaient précédemment ciblé “d’autres secteurs et pays” compatibles avec les intérêts iraniens. Le logiciel malveillant destructeur déployé était également utilisé auparavant par un “acteur iranien connu”, a-t-il déclaré.

“La cyberattaque de l’Iran contre l’Albanie ne respecte pas les normes de comportement responsable des États en temps de paix dans le cyberespace”, a déclaré Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, dans un communiqué.

“Nous ne tolérerons pas les cyberactivités de plus en plus agressives de l’Iran visant les États-Unis ou nos alliés et partenaires”, a-t-il déclaré.

Depuis au moins 2007, l’agence de renseignement iranienne et ses mandataires sont accusés de mener des cyberopérations ciblant des entités publiques et privées dans le monde entier.

Le Trésor, qui utilise un décret exécutif de l’ère Obama qui cible les personnes et les entités qui se livrent à des cyberactivités malveillantes comme autorité pour imposer les sanctions, a augmenté ses sanctions financières contre l’Iran cette année.

Cela survient alors que l’administration du président Joe Biden s’efforce de renouveler l’accord nucléaire iranien en lambeaux, qui a mis des freins au programme nucléaire iranien en échange de milliards de dollars d’allègement des sanctions, que l’Iran insiste sur le fait qu’il n’a jamais reçu.

Llazar Semini à Tirana a contribué à ce rapport. Rapports Bajak de Boston.

Fatima Hussein et Frank Bajak, The Associated Press