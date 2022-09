NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le département du Trésor américain a sanctionné des “personnes” iraniennes impliquées dans la fourniture de véhicules aériens sans pilote (UAV) à la Russie au milieu de sa guerre meurtrière en Ukraine.

Le Département a déclaré jeudi qu’un fournisseur de services de transport aérien, trois entreprises et une personne impliquées dans “la recherche, le développement, la production et l’achat de drones et de composants de drones iraniens” avaient été désignés par les États-Unis pour avoir aidé Moscou alors qu’elle se démène pour réapprovisionner son effort de guerre. .

“La Russie fait des choix de plus en plus désespérés pour poursuivre sa guerre non provoquée contre l’Ukraine, en particulier face à nos sanctions et contrôles des exportations sans précédent”, a déclaré le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson.

LE RÔLE DE L’IRAN DANS LA PLANIFICATION DU 11/9 NÉCESSITE UNE « ENQUÊTE PLUS COMPLÉMENTAIRE » : AUCUN PROBLÈME « TRAVERSANT LES FRONTIÈRES IDÉOLOGIQUES »

Nelson a déclaré que les États-Unis “n’hésiteraient pas” à imposer des sanctions à toute entité ou individu qui aiderait la Russie à poursuivre son effort de guerre.

Les États-Unis et leurs alliés internationaux ont averti lors de l’assaut de la guerre que non seulement la Russie deviendrait la cible de sanctions internationales sévères, mais toute nation ou entité qui aiderait Moscou pendant sa guerre en Ukraine.

Les services de l’aéroport de Safiran ont été accusés d’avoir coordonné avec le personnel militaire et maritime russe, les drones et les équipements connexes de l’Iran à la Russie.

Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines, the Baharestan Kish Company et son directeur général Rehmatollah Heidari ont été désignés par les États-Unis pour la production de drones de la série Shahed ainsi que de composants connexes pour le Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran, qui est considéré comme un organisation terroriste par les États-Unis

LA RUSSIE CONNAÎT DÉJÀ DES PANNES TECHNIQUES AVEC DES DRONES IRANIENS

Les sanctions de jeudi signifient que les entreprises ou les personnes qui leur sont affiliées ne sont plus autorisées à entrer aux États-Unis ou à effectuer des transactions avec qui que ce soit aux États-Unis.

La désignation intervient environ deux mois après que les États-Unis ont accusé pour la première fois l’Iran d’avoir “offert” des centaines de drones à la Russie pour l’aider à s’approvisionner en Ukraine.

L’administration Biden a annoncé plus tôt cette semaine que la Russie se tournait également vers la Corée du Nord pour acheter des roquettes et des obus d’artillerie pour son effort de guerre.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Les États-Unis demanderont des comptes à ceux qui soutiennent la guerre non provoquée de la Russie contre l’Ukraine”, a déclaré jeudi le département d’État. “Nous utiliserons également tous les outils disponibles, y compris les sanctions, pour empêcher, dissuader et démanteler les réseaux d’approvisionnement qui fournissent à l’Iran du matériel et des technologies liés aux drones.”

Le Trésor américain a noté dans son annonce que les sanctions ne visent pas à “punir” mais à encourager un “changement positif de comportement”.