Les États-Unis sanctionnent les entreprises impliquées dans la production et le transfert de drones iraniens vers la Russie

Washington

CNN

—



Le département du Trésor américain a dévoilé mardi des sanctions supplémentaires contre les entités impliquées dans la production et le transfert de drones iraniens vers la Russie.

Les sanctions visent plusieurs sociétés liées à l’aviation et deux individus – Abbas Djuma et Tigran Khristoforovich Srabionov – qui ont facilité “l’acquisition de drones par le mercenaire russe Wagner Group à l’Iran”, selon le département.

“Comme nous l’avons démontré à plusieurs reprises, les États-Unis sont déterminés à sanctionner les personnes et les entreprises, où qu’elles se trouvent, qui soutiennent l’invasion injustifiée de l’Ukraine par la Russie”, a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen dans un communiqué.

« L’action d’aujourd’hui expose et tient pour responsables les entreprises et les individus qui ont permis à la Russie d’utiliser des drones de fabrication iranienne pour brutaliser des civils ukrainiens. Cela fait partie de notre effort plus large pour perturber l’effort de guerre de la Russie et lui refuser l’équipement dont elle a besoin par le biais de sanctions et de contrôles à l’exportation.

Le mois dernier, les États-Unis ont sanctionné un transporteur aérien pour son implication dans l’envoi de drones iraniens vers la Russie. Ces drones ont joué un rôle important dans le conflit en Ukraine depuis que la Russie a lancé son invasion fin février. Ils sont capables de tourner pendant un certain temps dans une zone identifiée comme cible potentielle et de ne frapper qu’une fois qu’un actif ennemi est identifié.

La Russie a lancé une série d’attaques de drones à travers l’Ukraine ces dernières semaines, frappant des infrastructures civiles vitales et semant la terreur dans les villes ukrainiennes éloignées des lignes de front de la guerre.

Alors que les responsables iraniens ont nié pendant des mois avoir fourni à la Russie des armes à utiliser en Ukraine, le gouvernement iranien a reconnu ce mois-ci avoir envoyé un nombre limité de drones à la Russie dans les mois précédant le début de son invasion de l’Ukraine.

« Certains pays occidentaux ont accusé l’Iran d’aider la guerre en Ukraine en fournissant des drones et des missiles à la Russie. La partie concernant les missiles est complètement fausse. La partie sur les drones est correcte, nous avons fourni un nombre limité de drones à la Russie dans les mois qui ont précédé le début de la guerre en Ukraine », a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian aux journalistes à Téhéran.

Des responsables d’un pays occidental qui surveille de près le programme d’armement de l’Iran ont également déclaré à CNN plus tôt ce mois-ci que l’Iran se préparait à envoyer davantage de drones d’attaque, ainsi que des missiles balistiques sol-sol à courte portée, à la Russie pour les utiliser dans son effort de guerre.