Les États-Unis sanctionnent les entreprises des Émirats arabes unis et de Hong Kong qui expédient du pétrole iranien

WASHINGTON (AP) – Les États-Unis ont sanctionné une entreprise basée aux Émirats arabes unis et plusieurs sociétés asiatiques pour avoir facilité la vente illicite de millions de dollars de pétrole iranien pour expédition vers l’Asie de l’Est.

Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor a imposé lundi des sanctions à Blue Cactus Heavy Equipment and Machinery Spare Parts Trading, basé aux Émirats arabes unis, pour son soutien au commerce pétrolier iranien.

Farwell Canyon HK Limited, Shekufei International Trading Co., Limited et PZNFR Trading Limited, basés à Hong Kong, ont également été frappés par des sanctions du Trésor.

La dernière série de sanctions visant les ventes de pétrole iranien intervient alors que les États-Unis tentent de réintégrer l’accord sur le nucléaire iranien dont le président Donald Trump est sorti en mai 2018.

L’administration du président Joe Biden s’est efforcée de renouveler l’accord, qui a mis des freins au programme nucléaire iranien en échange de milliards de dollars d’allègement des sanctions, que l’Iran insiste sur le fait qu’il n’a jamais reçu.

“Les États-Unis continuent de suivre la voie de la diplomatie pour parvenir à un retour mutuel à la pleine mise en œuvre du plan d’action global conjoint”, également connu sous le nom d’accord sur le nucléaire iranien, a déclaré Brian Nelson, sous-secrétaire du département du Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier. dans un rapport.

“Jusqu’à ce que l’Iran soit prêt à revenir à la pleine mise en œuvre de ses engagements, nous continuerons à appliquer des sanctions contre la vente illicite de pétrole et de produits pétrochimiques iraniens.”

Les sanctions précèdent également les réunions de l’OPEP+ qui débutent cette semaine, au cours desquelles les États-Unis et les pays européens ont pressé les membres du cartel, à savoir l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, de pomper plus de pétrole dans l’espoir de réduire les prix de l’essence pour les consommateurs américains. Fin juin, l’OPEP et les pays producteurs alliés ont décidé de ne pas augmenter la production de brut de manière significative pour les consommateurs.

Le département du Trésor n’a pas répondu à une demande de commentaires sur la question de savoir si les dernières sanctions financières pourraient avoir un impact sur les espoirs américains d’augmenter la production de pétrole des Émirats arabes unis.

L’administration utilise un décret exécutif d’août 2018 signé par Trump comme autorité pour imposer les sanctions.

Lundi également, le Département d’État a imposé des sanctions à deux entreprises, Pioneer Ship management PTE LTD de Singapour et Golden Warrior Shipping Co. Ltd. de Hong Kong, qui, selon lui, se sont engagées dans l’acquisition, la vente ou le transport de produits pétroliers iraniens.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré dans un communiqué que “jusqu’à ce que l’Iran soit prêt à revenir à la pleine mise en œuvre” de l’accord nucléaire iranien, “nous continuerons à utiliser nos autorités de sanctions pour cibler les exportations de pétrole, de produits pétroliers et de produits pétrochimiques d’Iran .”

En juillet, plusieurs entreprises iraniennes et des ressortissants iraniens basés aux Émirats arabes unis ont été frappés de sanctions, notamment la société iranienne Jam Petrochemical Co., qui a exporté des centaines de millions de dollars de produits vers des pays d’Asie, y compris la Chine.

L’Iran soigne une économie en difficulté, sa monnaie atteignant sa valeur la plus basse depuis que les États-Unis se sont retirés de l’accord sur le nucléaire.

Fatima Hussein, Associated Press