Les États-Unis sanctionnent les dirigeants des rebelles houthis du Yémen pour «  prolongation de la guerre civile et aggravation de la crise humanitaire  »

Les États-Unis ont imposé des sanctions à deux personnalités clés du mouvement rebelle houthi du Yémen à la suite des récents appels de l’administration Biden pour que le groupe soutenu par l’Iran aide à mettre fin à la guerre civile au Yémen.

Le département du Trésor a déclaré mardi dans un communiqué qu’il avait mis sur liste noire Mansur Al-Sa’adi, chef d’état-major des forces navales houthies, et Ahmad ‘Ali Ahsan al-Hamzi, le commandant de l’armée de l’air et de la défense aérienne yéménites alignées sur les Houthis. Les forces. Les sanctions équivalent effectivement à un gel des avoirs américains.

« Les États-Unis condamnent la destruction de sites civils par les militants houthis désignés aujourd’hui. Ces individus commandent des forces qui aggravent la crise humanitaire au Yémen », a déclaré le directeur de l’Office of Foreign Assets Control Andrea M. Gacki.

La déclaration du Trésor accuse les Houthis, avec l’aide de l’Iran, d’avoir « a fait une guerre sanglante » contre le gouvernement yéménite, en utilisant des missiles, des explosifs, des mines navales et des véhicules aériens sans pilote (UAV).

Il allègue également que la Force Qods, une branche du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), a fourni des conseils et une formation militaires aux Houthis. Ce soutien, dit le communiqué, a permis aux Houthis de mener « odieux » attaques contre des infrastructures civiles au Yémen et en Arabie saoudite – une référence aux récents attentats à la bombe commis par le groupe contre l’aéroport d’Abha en Arabie saoudite.

Au début du mois dernier, le président Joe Biden a annoncé que l’armée américaine ne soutiendrait plus les attaques contre les Houthis par la coalition dirigée par l’Arabie saoudite. Cependant, Biden a également déclaré que les États-Unis aideraient toujours Riyad à « défendre sa souveraineté » contre les menaces extérieures.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a également annoncé le mois dernier que l’administration Biden annulerait la décision tardive de l’ex-président Donald Trump de désigner les Houthis comme groupe terroriste avant de quitter ses fonctions.

Les Houthis sont un mouvement musulman chiite radical qui s’est rebellé contre le gouvernement yéménite internationalement reconnu dirigé par les musulmans sunnites dans le cadre de la guerre civile en cours dans le pays. Le groupe s’oppose aux alliés occidentaux de l’Arabie saoudite, dont les États-Unis et le Royaume-Uni. Il contrôle de vastes zones du Yémen et prétend vouloir que le pays devienne plus démocratique.

