Les États-Unis sanctionnent le ministre cubain de la Défense et les forces spéciales pour la répression des manifestations

WASHINGTON – Les États-Unis ont imposé des sanctions au ministre de la Défense cubain et à la brigade des forces spéciales de la nation communiste pour la répression des manifestations pacifiques qui ont éclaté sur l’île la semaine dernière.

Les sanctions marquent les premières mesures prises par l’administration Biden pour faire pression sur le gouvernement cubain alors que Washington fait face à des appels à montrer un plus grand soutien aux manifestants.

« Le ministère cubain des Forces armées révolutionnaires, dirigé par Alvaro Lopez Miera, a joué un rôle essentiel dans la répression des manifestations en cours à Cuba, au cours desquelles les citoyens cubains appellent à la fin du régime vieux de 62 ans et à la détérioration conditions de vie à travers l’île, ainsi qu’exiger l’accès aux biens et services de base et à des soins médicaux », a écrit le département du Trésor dans un communiqué annonçant les sanctions.

La semaine dernière, des milliers de manifestants ont envahi les rues à cause des frustrations causées par une économie paralysée touchée par des pénuries de nourriture et d’électricité. Les rares manifestations, les plus importantes que le pays communiste ait connues depuis les années 1990, surviennent alors que le gouvernement lutte pour contenir la pandémie de coronavirus, poussant le fragile système de santé de l’île au bord du gouffre.

Dans la foulée des manifestations, le président Diaz-Canel Bermudez a déclaré que son régime était « prêt à tout » pour réprimer les manifestations, selon un rapport du Washington Post. « Nous nous battrons dans les rues », a-t-il déclaré, ajoutant que les États-Unis sont en partie responsables du mécontentement généralisé à Cuba.

Un jour plus tard, il est apparu aux côtés de membres de son gouvernement et a accusé les sanctions commerciales américaines d’entraver la croissance de Cuba.

Réagissant aux commentaires du président cubain, le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré aux journalistes la semaine dernière que les États-Unis n’étaient pas à blâmer pour la longue liste des problèmes qui affligent La Havane.

Blinken a déclaré que les Cubains étaient « fatigués de la mauvaise gestion de l’économie cubaine, fatigués du manque de nourriture adéquate et, bien sûr, d’une réponse adéquate à la pandémie de Covid-19 ».

« C’est ce que nous entendons et voyons à Cuba, et c’est le reflet du peuple cubain, pas des États-Unis ou de tout autre acteur extérieur », a déclaré Blinken.

Le président Joe Biden a déclaré aux journalistes à la Maison Blanche que les États-Unis étaient « fermement aux côtés du peuple cubain alors qu’il affirmait ses droits universels ».