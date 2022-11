Les États-Unis sanctionnent le cartel de la drogue mexicain Familia Michoacana

Commentez cette histoire Commentaire

MEXICO CITY – Le département du Trésor américain a annoncé jeudi des sanctions contre le cartel de la drogue mexicain Familia Michoacana, qu’il accuse de fabriquer des pilules de fentanyl “arc-en-ciel” censées être destinées aux enfants. Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor, ou OFAC, a bloqué toutes les propriétés américaines des frères Hurtado, les dirigeants du cartel, et a interdit aux citoyens américains d’avoir des relations avec eux.

Le cartel est basé dans l’État méridional de Guerrero et est souvent connu sous le nom de “La nouvelle famille Michoacan”, pour le distinguer d’un gang plus ancien qui a été en grande partie expulsé de l’État occidental de Michoacan au milieu des années 2010.

“Non seulement ce cartel fait le trafic de fentanyl, qui a coûté la vie à plus de 108 000 Américains l’année dernière, mais il commercialise désormais le” fentanyl arc-en-ciel “dans le cadre d’un effort délibéré pour créer une dépendance chez les enfants et les jeunes adultes”, a déclaré le sous-secrétaire au Trésor pour Terrorisme et renseignement financier Brian E. Nelson a déclaré dans un communiqué.

Il y a eu un débat pour savoir si les pilules de fentanyl multicolores qui sont apparues sur le marché américain sont conçues pour attirer les adolescents et les jeunes adultes, ou simplement pour distinguer la marque du gang.

Les cartels mexicains expédient généralement aux États-Unis des pilules de fentanyl bleu qui sont contrefaites pour ressembler à Xanax, Adderall ou Oxycodone. Les surdoses d’opioïdes synthétiques tuent des dizaines de milliers d’Américains chaque année, en partie parce que beaucoup de ceux qui prennent les pilules ne savent pas qu’ils prennent du fentanyl.

Les sanctions de jeudi visaient José Alfredo Hurtado, qui dirige la Familia Michoacana avec son frère Johnny Hurtado. Le département du Trésor affirme que le cartel fait également le trafic de méthamphétamine, d’héroïne et de cocaïne.

Leur gang a été actif à Guerrero et dans les États voisins de Morelos, du Mexique et du Michoacan, et est connu pour être notoirement violent.

En octobre, les autorités ont déclaré qu’un massacre de 20 habitants dans la ville de Totolapan, Guerrero, semble avoir été l’œuvre de José Alfredo Hurtado, qui a tenté d’utiliser les médias sociaux pour blâmer un gang rival.

L’attaque du 5 octobre dans la ville de Totolapan a tué le maire de la ville, son père et 18 autres hommes. La responsabilité de l’attaque a été initialement revendiquée dans une vidéo attribuée à un gang presque éteint connu sous le nom de Tequileros. Des hommes dans la vidéo sombre et sombre ont déclaré qu’ils avaient mené l’attaque et reprenaient Totolapan.

Les Tequileros avaient longtemps terrorisé la ville, mais avaient été chassés il y a des années par un groupe d’autodéfense qui aurait été soutenu par la Familia Michoacana, qui domine la région.

José Alfredo Hurtado a posté une vidéo plusieurs jours plus tard disant qu’il était la cible visée par la fusillade et qu’il s’était échappé de justesse. Mais les responsables ont déclaré plus tard que le propre groupe du capo avait probablement perpétré les meurtres.