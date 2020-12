Les sanctions, qui étaient requises en vertu de la loi américaine de 2017 si le gouvernement croyait qu’il y avait des violations, ajoutent un autre élément d’incertitude à la relation alors que Trump termine son mandat. C’est la première fois que la loi, connue sous le nom de CAATSA, est utilisée pour punir un allié américain.

Avant lundi, les États-Unis avaient expulsé la Turquie de leur programme de développement et de formation de chasseurs furtifs F-35 pour l’achat du S-400, mais n’avaient pris aucune autre mesure malgré les avertissements persistants des responsables américains qui se sont longtemps plaints qu’il était le système n’est pas compatible. avec l’équipement de l’OTAN et une menace potentielle pour la sécurité alliée.

«Les États-Unis ont clairement fait savoir à la Turquie au plus haut niveau et à de nombreuses reprises que l’achat du système S-400 mettrait en danger la sécurité de la technologie et du personnel militaires américains et fournirait des ressources importantes au secteur de la défense russe, ainsi que L’accès de la Russie aux forces armées turques et à l’industrie de la défense », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Mike Pompeo.

«La Turquie a néanmoins décidé de continuer à acheter et à tester le S-400, malgré la disponibilité d’autres systèmes interopérables de l’OTAN pour répondre à ses besoins en matière de défense», a-t-il déclaré dans un communiqué.

«J’appelle la Turquie à résoudre immédiatement le problème du S-400 en consultation avec les États-Unis», a-t-il déclaré. «La Turquie est un allié précieux et un partenaire de sécurité régional important pour les États-Unis, et nous cherchons à poursuivre notre histoire de plusieurs décennies de coopération productive dans le secteur de la défense en supprimant dès que possible l’obstacle de l’appropriation turque du S-400. «

Le Département d’Etat turc a déclaré dans un communiqué qu’il « condamne et rejette » les sanctions américaines, affirmant que les sanctions unilatérales de Washington étaient incompréhensibles.

« La Turquie prendra les mesures nécessaires contre cette décision, qui affectera inévitablement nos relations de manière négative, et sera réciproque de quelque manière et à un moment qu’elle jugera opportun », indique le communiqué.

La déclaration faisait écho à l’affirmation de la Turquie selon laquelle les S-400 n’affecteraient pas les systèmes de l’OTAN.

Le ministère a appelé les États-Unis à « se remettre de cette grave erreur dès que possible », ajoutant qu’Ankara était prête pour le dialogue et la diplomatie.

Les sanctions visent la présidence turque de l’industrie de la défense, le bureau des achats militaires du pays, son chef Ismail Demir et trois autres hauts fonctionnaires. Les sanctions bloqueront tous les actifs des quatre fonctionnaires dans les juridictions américaines et empêcheront leur entrée aux États-Unis. Ils comprennent également une interdiction de la plupart des licences d’exportation, des prêts et des crédits accordés à l’agence.

Le gouvernement avait attendu des mois pour imposer des sanctions pénales en dehors du programme de combat, en partie pour donner aux responsables turcs le temps de reconsidérer son déploiement, et, selon certains, en raison des relations personnelles du président Donald Trump avec le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan. .

Cependant, ces derniers mois, la Turquie a continué à tester le système qui a été critiqué par le Congrès et d’autres qui ont exigé que les sanctions soient imposées en vertu du Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, ou CAATSA, qui impose des sanctions pour les transactions qui deviennent nuisibles. réputé pour les intérêts américains.

Les sanctions, fixées quelques semaines à peine avant l’entrée en fonction de Biden, posent un dilemme potentiel pour le gouvernement à venir, bien que l’équipe du président élu ait indiqué que c’était contre l’utilisation du S-400 par la Turquie et les divisions au sein de l’OTAN. peut causer.

«Nous regrettons profondément que cela ait été nécessaire», a déclaré Chris Ford, l’un des principaux responsables du contrôle des armes à feu du département d’État.

« Imposer des sanctions à un allié de l’OTAN n’est pas quelque chose que nous prenons à la légère », a déclaré Matthew Palmer, un haut fonctionnaire du bureau des affaires européennes du département d’État.

Le mois dernier, le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a déclaré que la Turquie était prête à discuter avec les États-Unis de ses «préoccupations» concernant l’interopérabilité des S-400 et F-35. Les États-Unis ont répondu froidement à cette suggestion et Pompeo n’a catégoriquement pas rencontré les responsables du gouvernement turc lors d’une visite à Istanbul peu de temps après.

La Turquie a testé le système de défense antimissile pour la première fois en octobre, avec une condamnation du Pentagone.

Ankara dit qu’elle a été forcée d’acheter le système russe parce que les États-Unis ont refusé de vendre les missiles Patriot de fabrication américaine. Le gouvernement turc a également souligné ce qu’il considère comme un double standard dans la mesure où la Grèce, membre de l’OTAN, utilise des missiles de fabrication russe.