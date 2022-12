Les États-Unis sanctionnent la Russie pour des drones iraniens

L’administration Biden a accusé les forces aérospatiales russes et le ministère de la Défense d’avoir prétendument acheté des drones à Téhéran

Les États-Unis ont annoncé qu’ils imposeraient des sanctions à trois organisations russes pour l’achat présumé de drones iraniens pour l’offensive militaire en cours de Moscou en Ukraine.

Lors d’un briefing à la Maison Blanche vendredi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a déclaré que des sanctions seraient introduites contre des entités. “à la pointe en termes d’acquisition et d’utilisation de drones iraniens.” Il a nommé les Forces aérospatiales russes et le 924e Centre d’État pour l’aviation sans pilote du ministère russe de la Défense comme deux des organisations, mais n’a pas nommé la troisième.

Washington affirme que Moscou acquiert illégalement des armes et des drones iraniens – en violation des sanctions imposées à Téhéran – et les présente comme ayant été produits en Russie. Kirby a en outre allégué que la Russie et l’Iran étaient en train d’établir une usine de production conjointe de véhicules aériens sans pilote.

Kiev a également insisté sur le fait que les drones qui frappent des cibles à travers l’Ukraine sont iraniens et contiennent principalement des composants et des éléments fabriqués aux États-Unis provenant d’un certain nombre d’autres pays, dont l’Ukraine elle-même.

Moscou et Téhéran ont nié ces allégations. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a déclaré en octobre que son pays avait “n’a pas envoyé, et n’enverra pas, d’armes à la Russie pour les utiliser dans la guerre d’Ukraine”, expliquant que les responsables iraniens pensent que le conflit doit être résolu pacifiquement.

Il a admis, cependant, que l’Iran avait à un moment donné fourni des drones à la Russie, mais a précisé que cela avait été fait en “petites quantités” et “plusieurs mois” avant le début du conflit en Ukraine.

Amir-Abdollahian a également fustigé l’Occident pour avoir pompé Kiev avec des armes, ce qui, selon lui, n’a servi qu’à prolonger le conflit.

Moscou, quant à lui, a affirmé à plusieurs reprises que toutes les armes utilisées par les troupes russes en Ukraine provenaient de stocks nationaux et a également condamné les États-Unis et leurs alliés, les accusant d’alimenter le conflit en fournissant des quantités excessives d’aide militaire à Kiev.