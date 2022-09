Les États-Unis sanctionnent la police des mœurs iranienne après la mort d’une femme

Les États-Unis ont placé jeudi la police des mœurs iranienne sur leur liste noire de sanctions à la suite du décès en garde à vue de Mahsa Amini, une jeune de 22 ans arrêtée pour avoir prétendument porté son foulard de manière inappropriée.

Le Trésor américain a déclaré que la police des mœurs était “responsable” de la mort d’Amini, qui a déclenché une vague de colère populaire, en annonçant les sanctions “pour abus et violence contre les femmes iraniennes et violation des droits des manifestants pacifiques iraniens”.

La décision des sanctions a été prise alors que de violentes manifestations ont éclaté à travers l’Iran après la mort la semaine dernière de l’irano-kurde Amini, qui avait été arrêté par l’unité de moralité publique de la police nationale.

“Mahsa Amini était une femme courageuse dont la mort en garde à vue morale était un autre acte de brutalité des forces de sécurité du régime iranien contre son propre peuple”, a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen.

Dans un communiqué, Yellen a déclaré :

Nous condamnons cet acte inadmissible dans les termes les plus forts et appelons le gouvernement iranien à mettre fin à sa violence contre les femmes et à sa répression violente et continue de la liberté d’expression et de réunion.