Les États-Unis sanctionnent la police cubaine alors que Biden menace de nouvelles sanctions lors d’une réunion avec des groupes de la diaspora – RT USA News

Washington a imposé de nouvelles sanctions à la police nationale cubaine et à ses deux hauts responsables, affirmant qu’ils avaient mené une répression contre les récentes manifestations, alors que le président Joe Biden taquinait de nouvelles mesures lors d’une réunion avec des Cubano-Américains.

Annoncées vendredi par le département du Trésor, les nouvelles sanctions visaient la Police nationale révolutionnaire de Cuba, ainsi que son directeur Oscar Callejas et son adjoint Eddy Sierra, affirmant qu’ils travaillaient à « supprimer les manifestations pacifiques et pro-démocratiques à Cuba » qui a éclaté plus tôt ce mois-ci.

Biden a rencontré les dirigeants des groupes de la diaspora cubaine à la Maison Blanche peu de temps après le dévoilement des sanctions, s’engageant à « Il y en aura plus, à moins qu’il n’y ait un changement radical à Cuba, ce que je ne prévois pas. »

On entend les cris de liberté venant de l’île. Les États-Unis prennent des mesures concertées pour soutenir la cause du peuple cubain.

Bien que largement symboliques, les sanctions font suite à une autre série de sanctions imposées la semaine dernière au ministre cubain de la Défense Alvaro Lopez Miera et à une brigade des forces spéciales, qui ont été accusés de « répression » et les violations des droits liés aux manifestations.





Aussi sur rt.com

Le Mexique « indépendant » a parfaitement le droit d’envoyer de l’aide à Cuba au mépris des sanctions américaines « inhumaines », selon le président







Les rassemblements antigouvernementaux ont éclaté le 11 juillet, voyant des foules descendre dans les rues pour protester contre la réponse de l’État à la pandémie de coronavirus et aux pénuries persistantes de biens et de médicaments, certains appelant à la fin de plus de 60 ans de régime communiste. Les manifestations – qui se sont finalement étendues à plus de 40 villes, dont la capitale de La Havane – étaient rares, avec des troubles similaires jamais vus sur l’île depuis des décennies.

Des responsables cubains ont accusé Washington d’avoir incité aux manifestations, tandis que le président Miguel Diaz-Canel a affirmé que les États-Unis et leurs alliés menaient une campagne de « terrorisme médiatique » diaboliser son pays. La Havane a également souligné un blocus américain de plusieurs décennies interdisant la plupart des échanges commerciaux avec l’île, affirmant qu’il alimentait la crise actuelle. Les estimations des Nations Unies suggèrent que l’embargo a coûté à Cuba quelque 130 milliards de dollars depuis qu’il a été imposé en 1962, l’organisme international appelant à plusieurs reprises Washington à lever le blocus dans des résolutions remontant aux années 1990.

LIRE LA SUITE : « Le début » de la fin ? Biden met en garde Cuba contre un torrent de sanctions imminent

Biden, cependant, a insisté vendredi sur le fait que les rassemblements sont « une démonstration historique de la volonté du peuple cubain », ajoutant que La Havane « répondu par la violence et la répression, des détentions massives, des procès fictifs et des disparitions de personnes ».

En plus de menacer de nouvelles sanctions, Biden a déclaré que son administration était « poursuivre toutes les options disponibles » aider les Cubains à obtenir un accès Internet fiable et « Contourner la censure. Avant la réunion de la Maison Blanche, un haut responsable de l’administration a déclaré que l’accès au Web « devrait être traité comme un droit de l’homme », et que le gouvernement travaille désormais avec des fournisseurs d’accès Internet privés.

Le président s’est également engagé à étendre l’aide aux « prisonniers politiques et dissidents » sur l’île, et a noté que le Département d’État offrirait bientôt des recommandations sur la façon de « maximiser le flux des envois de fonds vers le peuple cubain, sans que l’armée cubaine ne prenne sa part », se référant aux paiements envoyés aux Cubains par des amis et des parents basés aux États-Unis.





Aussi sur rt.com

Les médias occidentaux utilisent des images d’un rassemblement pro-gouvernemental et d’une manifestation à Miami pour illustrer les troubles à Cuba alors que La Havane met en garde contre un « coup d’État en douceur »







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !