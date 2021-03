Les États-Unis sanctionnent des responsables russes pour la tentative de meurtre d’Alexei Navalny

Le leader russe pro-démocratie Alexei Navalny dans un poste de police le 18 janvier 2021 à Khimki, en Russie. | Alexander Nemenov / AFP via Getty Images

Les sanctions ont mis les États-Unis en conformité avec les mesures prises par l’Union européenne et le Royaume-Uni l’année dernière.

L’administration Biden sanctionnera mardi sept hauts responsables du gouvernement russe ainsi que 14 organisations pour la tentative de meurtre puis l’emprisonnement du leader pro-démocratie Alexei Navalny, ont déclaré quatre hauts responsables de l’administration à la presse.

Cette action met les États-Unis en conformité avec les sanctions imposées en octobre dernier par l’Union européenne et le Royaume-Uni à des responsables du Kremlin proches du président russe Vladimir Poutine, le plus éminent d’entre eux Alexander Bortnikov, le chef de l’agence d’espionnage nationale russe connue sous le nom de FSB.

Cependant, les responsables américains n’ont pas divulgué les noms des personnes ou entités qui seront sanctionnées lors de l’appel de mardi matin. Ces identités doivent être révélées plus tard, peut-être lors du briefing de mardi de la Maison Blanche, mais elles devraient correspondre presque à l’identique aux sanctions de l’UE et du Royaume-Uni.

Ce que les responsables de l’administration Biden ont dit, cependant, c’est que la communauté du renseignement américain a conclu avec «une grande confiance» que le FSB cherchait à tuer Navalny avec Novichok, l’un des agents neurotoxiques les plus meurtriers au monde mis au point par l’Union soviétique. Cette évaluation – et la détention de Navalny par la Russie après son retour dans le pays après s’être remis de l’attaque en Allemagne – a conduit les États-Unis à se joindre à leurs alliés pour sanctionner les dirigeants russes.

«Nous exerçons nos autorités pour envoyer un signal clair que l’utilisation d’armes chimiques par la Russie et la violation de ses engagements internationaux en matière de droits humains ont de graves conséquences», a déclaré l’un des hauts responsables de l’administration.

Les sanctions aggraveront les relations américano-russes et n’aideront probablement pas Navalny

L’action de mardi marque la première fois que le président Joe Biden impose de nouvelles sanctions à la Russie depuis son entrée en fonction, soulignant la position plus combative qu’il a prise contre le pays par rapport à son prédécesseur.

Depuis son premier appel avec Poutine en janvier, Biden a cherché à réprimander Moscou pour ses actions agressives dans le monde. Il est possible que d’autres punitions soient également à venir, comme l’un des hauts responsables de l’administration participant à l’appel a déclaré que des annonces concernant le piratage de SolarWinds, l’ingérence électorale et les prétendues primes financées par la Russie sur les troupes américaines en Afghanistan seront annoncées dans «des semaines».

«Les États-Unis ne cherchent ni à réinitialiser nos relations avec la Russie, ni à les escalader», a déclaré ce responsable. «Nous pensons que les États-Unis et nos partenaires doivent être clairs et imposer des coûts lorsque le comportement russe traverse des frontières respectées par des nations responsables. Et nous pensons qu’il devrait y avoir des garde-fous sur la façon dont ces aspects contradictoires de notre relation se déroulent.

Le problème est que les sanctions n’amélioreront probablement pas la situation de Navalny. Il a été envoyé dans une colonie pénitentiaire notoirement sévère pour y purger une peine de plus de deux ans. Selon le New York Times, les détenus de cet établissement ne sont pas autorisés à interagir entre eux ni même à parler.

L’UE a considéré la procédure judiciaire de Navalny comme un procès-spectacle et a sanctionné quatre personnes que le bloc jugeait responsables lundi. C’était la première fois que l’UE exerçait de nouvelles autorités pour punir des fonctionnaires étrangers pour violations des droits de l’homme.

Peu d’experts pensent que les sanctions imposées par les États-Unis – rejoignant leurs homologues européens et britanniques – changeront considérablement la situation. En fait, le rouble, la monnaie de la Russie, a rebondi par rapport aux pertes précédentes après avoir appris que les sanctions à venir ne seraient pas aussi sévères.

« Cela imposera des coûts à la Russie, mais les coûts sont totalement supportables », a déclaré Alexander Gabuev, chercheur principal au Carnegie Moscow Center, au Washington Post.

Les sanctions annoncées par l’administration Biden placent donc les États-Unis plus en ligne avec leurs partenaires mondiaux et sur une voie de confrontation avec la Russie. C’est important en soi, mais le sort de Navalny restera très probablement le même.