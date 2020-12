BEHROUZ MEHRI

Le département du Trésor dit connaître les agents des renseignements iraniens qui ont kidnappé l’ancien agent du FBI Robert Levinson, décédé sous leur garde. Des responsables américains ont annoncé lundi que deux membres du ministère iranien du renseignement et de la sécurité (MOIS) seraient sanctionnés pour leur rôle présumé dans l’enlèvement et la détention de Levinson.

«De hauts responsables iraniens ont autorisé l’enlèvement et la détention de Levinson et lancé une campagne de désinformation pour détourner le blâme du régime iranien», indique le communiqué.

Trump dit qu’il « n’acceptera pas » que l’ancien agent du FBI Robert Levinson soit mort en Iran, malgré la déclaration de sa famille

Le département du Trésor a identifié Mohammad Baseri et Ahmad Khazai comme de hauts responsables des renseignements iraniens impliqués dans l’enlèvement et la disparition de Levinson. Baseri serait un «officier de haut rang du MOIS impliqué dans des activités de contre-espionnage en Iran et en dehors de l’Iran» qui aurait «travaillé directement avec des agents du renseignement d’autres pays afin de nuire aux intérêts américains», selon le communiqué du Trésor. Khazai est un «membre de haut rang du MOIS» qui aurait travaillé avec le programme d’information iranien dans des pays étrangers.

Dans une déclaration publiée parallèlement à la désignation des sanctions, le directeur du FBI, Christopher Wray, a accusé l’Iran d’avoir menti sur son rôle dans la disparition de Levinson en 2007. «Le gouvernement iranien s’est engagé à fournir une assistance pour ramener Bob Levinson chez lui, mais il n’a jamais donné suite. La vérité est que des agents des renseignements iraniens – avec l’approbation de hauts responsables iraniens – ont été impliqués dans l’enlèvement et la détention de Bob.

Levinson, un ancien agent du FBI, s’est envolé pour l’île de Kish au large de la côte sud de l’Iran tout en poursuivant ostensiblement une enquête sur des cigarettes contrefaites pour le compte d’une société de tabac lors d’une réunion avec Dawud Salahuddin. Salahuddin, un Américain converti à l’islam, s’est enfui en Iran après avoir tué un diplomate iranien du gouvernement de l’ère Shah devenu dissident.

Les responsables américains des forces de l’ordre avaient contacté Salahuddin après l’attentat à la bombe contre le World Trade Center en 1993 dans le but d’en savoir plus sur le terrorisme mondial et avaient entamé un dialogue détourné, au cours duquel Salahuddin a discuté de la possibilité de retourner aux États-Unis et de faire face à des accusations criminelles.

Comme l’AP l’a rapporté plus tard, l’enquête sur la contrefaçon de cigarettes de Levinson était une couverture pour son travail en tant qu’entrepreneur à la CIA, et sa rencontre avec Salahuddin faisait partie d’une tentative de le transformer en informateur pour l’agence. Levinson a disparu après la réunion, seulement pour faire surface dans des vidéos de preuve de vie et une photographie reçue en 2010 et 2011.

Dans les images, un Levinson décharné plaide pour l’aide du gouvernement américain pour «répondre aux demandes du groupe qui me retient depuis trois ans et demi» sans mentionner le «groupe» qui le retient ni sa localisation. Sur les photos suivantes, Levinson est apparu dans une combinaison orange de la prison portant des pancartes «Aidez-moi» et «Pourquoi vous ne pouvez pas m’aider» imprimées dessus.

L’Iran ne trouve pas d’otage américain, disent les responsables américains

La famille de Levinson a mené une recherche de 13 ans pour lui jusqu’à ce que l’administration Trump dise aux membres de la famille en 2020 que les renseignements indiquaient que Levinson était probablement mort en détention iranienne à un moment donné avant la pandémie de COVID-19, Le New York Times signalé.

L’Iran a nié la détention de Levinson ou tout lien avec la disparition de Levinson.

