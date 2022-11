Les États-Unis sanctionnent des journalistes iraniens — RT World News

Washington a qualifié les cadres supérieurs d’un média iranien de “journalistes interrogateurs”

Les États-Unis ont imposé des sanctions à plusieurs employés de haut niveau d’un média d’État iranien, affirmant qu’ils avaient aidé à diffuser “aveux forcés” de suspects accusés de divers crimes par les autorités locales.

Le département du Trésor américain a annoncé mercredi les nouvelles sanctions, désignant six hauts responsables de la société de radiodiffusion de la République islamique d’Iran (IRIB), qu’il a jugées “un outil essentiel dans la campagne de répression et de censure massive du gouvernement iranien contre son propre peuple.”

“L’IRIB a produit et récemment diffusé des interviews télévisées d’individus forcés d’avouer que leurs proches n’ont pas été tués par les autorités iraniennes lors de manifestations nationales, mais sont décédés de causes accidentelles et sans rapport”, a déclaré le département, alléguant que le point de vente avait auparavant “diffuser des centaines d’aveux forcés de détenus iraniens, binationaux et internationaux”.















Les sanctions visaient le directeur de l’IRIB Peyman Jebelli – qui a été directement nommé par le dirigeant iranien l’ayatollah Ali Khamenei – le directeur adjoint de l’agence Mohsen Bormahani, le chef du service mondial de l’IRIB Ahmad Noroozi et Yousef Pouranvari, le directeur des programmes et de la programmation.

Les reporters Ali Rezvani et Ameneh Sadat Zabihpour ont également été mis sur liste noire, le Trésor les appelant “interrogateurs-journalistes” qui aurait coopéré avec les forces de sécurité “en extrayant et en diffusant des aveux forcés dans le style de documentaires.”

Sous les sanctions, tous les biens et avoirs basés aux États-Unis détenus par les personnes désignées seront gelés, tandis que les transactions entre les Américains et toute société ou entité détenue par les personnes en question seront interdites.

L’Iran a fait face à une série de manifestations de masse ces derniers mois à propos de la mort d’une jeune femme en garde à vue, qui avait été accusée de porter un couvre-chef inapproprié. Les puissances occidentales ont accusé Téhéran de violentes répressions des manifestations et imposé une série de nouvelles sanctions, la Grande-Bretagne et l’Union européenne étant parmi les dernières à imposer des sanctions supplémentaires plus tôt cette semaine. L’Iran a dénoncé les sanctions européennes comme “sans fondement” et “illégal,” et s’est juré de prendre “des contre-mesures efficaces”.