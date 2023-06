Les États-Unis sanctionnent des agents du renseignement russe pour ingérence dans les élections

WASHINGTON – Les États-Unis ont imposé vendredi des sanctions à deux officiers du renseignement russe qui supervisaient deux officiers récemment inculpés par le ministère de la Justice pour leur implication dans les tentatives du Kremlin d’influencer une élection locale aux États-Unis.

Yegor Popov, un officier du renseignement russe, a été sanctionné vendredi. Il a été l’un des principaux gestionnaires d’Alexandre Ionov, un agent russe qui a été chargé par le ministère de la Justice l’année dernière de recruter des groupes politiques aux États-Unis pour faire avancer la propagande pro-russe, notamment sur l’invasion de l’Ukraine.

Les autorités américaines affirment que Ionov a recruté des groupes politiques en Floride, en Géorgie et en Californie et leur a ordonné de diffuser des points de discussion pro-russes. Ionov, qui dirigeait une entité appelée le Mouvement anti-mondialisation de Russie, a payé pour que les membres du groupe assistent à des conférences financées par le gouvernement en Russie, ainsi qu’à une manifestation aux États-Unis contre les efforts des médias sociaux pour supprimer le soutien en ligne à l’invasion.

Popov a également communiqué avec la ressortissante russe Natalia Burlinova, qui a été accusée en avril d’avoir conspiré avec les services de renseignement russes pour recruter des universitaires et des chercheurs américains pour participer à des programmes qui faisaient avancer les intérêts russes.

Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor a également sanctionné Alexei Sukhodolov, qui supervisait Popov. Sukhodolov a également travaillé avec Ionov pour mener des opérations d’influence étrangère malveillante dans le monde entier, notamment aux États-Unis, en Ukraine, en Espagne, au Royaume-Uni et en Irlande, selon le Trésor.

Le département a déclaré que les efforts de la Russie pour influencer les élections comprennent l’utilisation d’organisations de façade, la recherche d’accès à des responsables étrangers et le recrutement de personnes dans le monde entier « qui sont positionnées pour amplifier et renforcer les efforts de désinformation de la Russie afin de poursuivre ses objectifs de déstabilisation des sociétés démocratiques ».

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré « pour sauvegarder notre démocratie, ainsi que pour aider à protéger nos alliés et partenaires, les États-Unis continueront d’agir pour dissuader et perturber les opérations d’influence malveillante du Kremlin ».

Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, a déclaré que la Russie « continue de cibler un pilier clé de la démocratie dans le monde – des élections libres et équitables ».

« Les États-Unis ne toléreront pas les menaces contre notre démocratie, et l’action d’aujourd’hui s’appuie sur l’approche globale du gouvernement pour protéger notre système de gouvernement représentatif, y compris nos institutions démocratiques et nos processus électoraux », a-t-il déclaré.

La menace de nations étrangères cherchant à s’immiscer dans les élections américaines reste une préoccupation majeure.

Depuis les élections de 2016 et la détection de pirates russes analysant les systèmes d’inscription des électeurs des États, les responsables électoraux aux niveaux fédéral, étatique et local s’efforcent de renforcer leurs défenses. Le Congrès a fourni des fonds pour aider à renforcer la sécurité dans les bureaux électoraux nationaux et locaux.

Bien qu’il n’y ait eu aucune preuve de manipulation ou de modification des données du système de vote, des pirates informatiques iraniens ont obtenu en 2020 des données confidentielles sur les électeurs et les ont utilisées pour envoyer des e-mails trompeurs cherchant à diffuser des informations erronées et à influencer les élections. Une autre tentative de pirates informatiques iraniens en 2020 pour accéder à un système utilisé par un gouvernement local pour publier les résultats des élections a été déjouée.

