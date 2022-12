Les États-Unis sanctionnent de hauts responsables nord-coréens

Washington a déclaré que la mesure avait été prise en “étroite coordination” avec la Corée du Sud et le Japon

Le gouvernement américain a imposé des sanctions à trois hauts responsables nord-coréens, les accusant d’être directement impliqués dans la “illicite” programme de missiles balistiques tout en dénonçant Pyongyang pour son nombre record d’essais d’armes cette année.

Le département du Trésor a dévoilé jeudi les nouvelles sanctions, désignant Jon Il Ho, Yu Jin et Kim Su Gil “pour être des fonctionnaires de la [Workers’ Party of Korea]” et leurs liens présumés avec “développement d’armes de destruction massive”.

« Ces actions font suite au lancement sans précédent par la RPDC de plus de 60 missiles balistiques cette année, y compris le test de plusieurs missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) », Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré dans un communiqué, notant que les États-Unis travaillaient “en étroite coordination” avec Tokyo et Séoul dans l’élaboration des sanctions.

Bien que Jon et Yu auraient joué « grands rôles » dans le programme de missiles de la Corée du Nord, le Trésor n’a pas précisé comment ils étaient impliqués, déclarant seulement qu’ils avaient “a personnellement assisté à de nombreux lancements de missiles balistiques” depuis 2017.

Kim, quant à lui, aurait supervisé les décisions liées aux armes de destruction massive alors qu’il était directeur du Bureau politique général de l’armée entre 2018 et 2021. Ayant quitté ce poste il y a près d’un an, cependant, le département a fourni peu de détails sur les raisons pour lesquelles Kim était inclus dans les dernières sanctions.

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré qu’il avait imposé des sanctions contre sept autres personnes jeudi en réponse à “l’escalade des menaces nucléaires et de missiles nord-coréennes”. Un citoyen taïwanais et singapourien ont été inscrits sur la liste noire de Séoul, chacun faisant déjà l’objet de sanctions américaines. Le Japon a également désigné une personne et trois entités prétendument liées au gouvernement nord-coréen.

Alors que Washington a décrié les essais d’armes de cette année et insiste toujours pour que la Corée du Nord renonce à tout son arsenal nucléaire, Pyongyang maintient que son programme de missiles est uniquement à des fins défensives. La RPDC, à son tour, a condamné à plusieurs reprises les exercices militaires conjoints américano-sud-coréens dans la région, les considérant comme des préparatifs pour une attaque et arguant que ses démonstrations de missiles, de roquettes et d’artillerie sont une réponse justifiée.

