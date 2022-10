Les États-Unis sanctionnent d’autres dirigeants iraniens pour la mort de Mahsa Amini

Les Iraniens protestent pour exiger justice et souligner la mort de Mahsa Amini, qui a été arrêtée par la police des mœurs et est ensuite décédée à l’hôpital de Téhéran dans des circonstances suspectes.

Le département du Trésor américain a imposé jeudi de nouvelles sanctions contre les dirigeants iraniens suite à la mort de Mahsa Amini, 22 ans, et à la répression violente contre des manifestants pacifiques.

Les sanctions interviennent après des semaines de protestations après la mort d’Amini le 16 septembre. La femme kurdo-iranienne est décédée d’une apparente hémorragie cérébrale sous la garde de la police de la moralité iranienne pour avoir prétendument porté son hijab trop lâche. La police a fermé l’accès Internet aux médias sociaux et a utilisé la force létale pour tenter de maîtriser les manifestations dans tout le pays, selon le Trésor.

“Les droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique sont essentiels pour garantir la liberté et la dignité individuelles”, a déclaré le sous-secrétaire au Trésor Brian Nelson dans un communiqué. “Les États-Unis condamnent la fermeture d’Internet par le gouvernement iranien et la poursuite de la répression violente des manifestations pacifiques et n’hésiteront pas à cibler ceux qui dirigent et soutiennent de telles actions.”

Le Trésor a sanctionné sept hauts dirigeants du gouvernement iranien et de l’appareil de sécurité pour violations des droits de l’homme :

Ahmad Vahid , ministre iranien de l’Intérieur qui surveille toutes les forces de l’ordre déployées pour mater les manifestations

Eisa Zarepour, ministre des Communications

Hossein Sajedinia, commandant adjoint des opérations des forces de l’ordre

Yadollah Javani, commandant politique adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique

Vahid Mohammad Naser Majid, chef de la cyberpolice iranienne

Hossein Nejat , commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique et proche associé du guide suprême iranien

Hossein Rahimi est le chef de la police des forces de l’ordre iraniennes à Téhéran, qui supervise une grande partie de l’application du respect du hijab par la police de la moralité dans la capitale.

L’accès à toute propriété appartenant aux individus sur le sol américain sera bloqué à la suite des sanctions.

Le Trésor a précédemment sanctionné la police de la moralité iranienne, ses hauts dirigeants et d’autres hauts dirigeants des organisations de sécurité iraniennes le 22 septembre.