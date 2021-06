Les États-Unis saisissent des sites d’information iraniens dans des circonstances peu claires

Mardi, en visitant les adresses d’une poignée de sites, dont Press TV, la chaîne anglophone de la télévision d’État iranienne, la chaîne d’information par satellite dirigée par les Houthis yéménites Al-Masirah et la chaîne en langue arabe de la télévision d’État iranienne, Al-Alam, a produit un avis fédéral. . Il a déclaré que les sites Web avaient été saisis « dans le cadre d’une action d’application de la loi » par le Bureau américain de l’industrie et de la sécurité, l’Office of Export Enforcement et le Federal Bureau of Investigation.