Les États-Unis s’accordent avec BitPay pour des violations apparentes des sanctions

Par Sarah Marsh

(Reuters) – BitPay, l’un des plus grands processeurs de paiement en crypto-monnaie, paiera 507.375 $ pour régler sa responsabilité civile potentielle pour les violations apparentes des sanctions américaines contre des pays comme Cuba, la Corée du Nord et l’Iran, a déclaré le département américain du Trésor.

Les monnaies numériques, qui sont pour la plupart non réglementées, décentralisées et anonymes, ont gagné en popularité ces dernières années, en particulier dans les pays sous sanctions américaines et autres, où elles sont considérées comme un moyen de contourner le système financier mondial.

Le Bitcoin a atteint une capitalisation boursière de 1000 milliards de dollars en atteignant un autre record vendredi, la crypto-monnaie la plus populaire au monde atteignant un record absolu au-dessus de 54000 dollars. Il a bondi d’environ 64% jusqu’à présent ce mois-ci seulement, alimenté par les signes qu’il est de plus en plus accepté par les investisseurs et les entreprises traditionnels.

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a déclaré jeudi soir avoir détecté 2102 cas entre 2013 et 2018 dans lesquels BitPay avait autorisé des personnes apparemment situées dans des pays sanctionnés à effectuer des transactions d’une valeur totale d’environ 129000 USD avec des commerçants aux États-Unis. et ailleurs.

L’OFAC a reconnu que BitPay avait mis en œuvre des contrôles de conformité aux sanctions dès 2013, mais il aurait dû mieux filtrer les informations dont il disposait sur l’emplacement des clients via les adresses IP (Internet Protocol) et d’autres données auxquelles il avait accès.

« Cette action souligne que les obligations de l’OFAC s’appliquent à toutes les personnes américaines, y compris celles impliquées dans la fourniture de services de monnaie numérique », a déclaré l’OFAC dans un communiqué.

BitPay a déclaré qu’il avait continué à améliorer son programme de conformité pendant la période de transaction et depuis.

« Depuis notre création, notre engagement en faveur de la conformité a été continu et inébranlable », a déclaré un porte-parole de la société à Reuters.

L’utilisation illégale de crypto-monnaies inquiète depuis longtemps les régulateurs et les forces de l’ordre, la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen et la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde appelant toutes deux à une surveillance plus stricte le mois dernier.

Une réglementation croissante est un coup dur pour les gens de pays comme Cuba, coupés des systèmes de paiement internationaux conventionnels et des marchés financiers par l’embargo commercial américain vieux de plusieurs décennies, bien que les commerçants disent qu’ils trouveront un moyen de le contourner.

Alors que les monnaies numériques sont souvent considérées comme une forme d’investissement, à Cuba, certains citoyens ordinaires les achètent pour effectuer des achats en ligne ainsi que pour recevoir des envois de fonds.

« C’est le pays des Caraïbes avec le plus d’activité cryptographique », a déclaré Alex Sobrino, fondateur du groupe CubaCripto sur différentes plateformes de médias sociaux où les Cubains débattent et échangent des devises numériques. « Il y a des centaines de milliers de Cubains qui l’utilisent. »

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier indépendamment ce chiffre.

(Reportage de Sarah Marsh; Repoorting supplémentaire par Tom Wilson à Londres; Édité par Nick Zieminski)