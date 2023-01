Les États-Unis rouvrent les visas et les services consulaires à l’ambassade de Cuba

LA HAVANE (AP) – L’ambassade des États-Unis à Cuba rouvre mercredi ses services de visa et consulaires, la première fois depuis qu’une série d’incidents de santé inexpliqués parmi le personnel diplomatique en 2017 a réduit la présence américaine à La Havane.

L’ambassade a confirmé cette semaine qu’elle commencera à traiter les visas d’immigrant, avec une priorité accordée aux permis de réunir les Cubains avec leur famille aux États-Unis, et d’autres comme la loterie des visas de diversité.

La reprise intervient au milieu du plus grand vol migratoire depuis Cuba depuis des décennies, qui a fait pression sur l’administration Biden pour ouvrir davantage de voies légales aux Cubains et entamer un dialogue avec le gouvernement cubain, malgré une relation historiquement tendue.

On s’attend à ce qu’ils délivrent au moins 20 000 visas par an, bien que ce ne soit qu’une goutte d’eau dans le seau de la marée migratoire, qui est alimentée par l’intensification des crises économiques et politiques sur l’île.

Fin décembre, les autorités américaines ont signalé avoir arrêté des Cubains 34 675 fois le long de la frontière mexicaine en novembre, en hausse de 21 % par rapport à 28 848 fois en octobre.

De mois en mois, ce nombre a progressivement augmenté. Les Cubains sont désormais la deuxième nationalité après les Mexicains apparaissant à la frontière, selon les données des douanes et de la protection des frontières américaines.

La migration croissante est due à un éventail complexe de facteurs, notamment des crises économiques, énergétiques et politiques, ainsi qu’un profond mécontentement parmi les Cubains.

Alors que la grande majorité des migrants cubains se dirigent vers les États-Unis via des vols vers le Nicaragua et traversent par voie terrestre à la frontière américaine avec le Mexique, des milliers d’autres ont également entrepris un voyage dangereux par voie maritime. Ils parcourent 90 miles jusqu’à la côte de la Floride, arrivant souvent dans des bateaux branlants et de construction précaire remplis de migrants.

L’exode de Cuba est également aggravé par l’augmentation de la migration vers les États-Unis en provenance d’autres pays comme Haïti et le Venezuela, obligeant le gouvernement américain à faire face à une situation de plus en plus complexe à sa frontière sud.

Le renouvellement des visas de travail à l’ambassade intervient après une série de pourparlers sur la migration et de visites de responsables américains à La Havane ces derniers mois, et pourrait également être le signe d’un lent dégel entre les deux gouvernements.

“L’engagement dans ces pourparlers souligne notre engagement à poursuivre des discussions constructives avec le gouvernement de Cuba, le cas échéant, pour faire avancer les intérêts américains”, a déclaré l’ambassade des États-Unis dans un communiqué en novembre à la suite de la visite d’une délégation américaine à Cuba.

Les petits pas sont loin des relations sous le président Barack Obama, qui a assoupli de nombreuses sanctions américaines de l’époque de la guerre froide pendant son mandat et a effectué une visite historique sur l’île en 2016.

Les services de visa et consulaires ont été fermés sur l’île en 2017 après que le personnel de l’ambassade a été touché par une série d’incidents de santé, des attaques sonores présumées qui restent largement inexpliquées.

En conséquence, de nombreux Cubains qui souhaitaient émigrer légalement aux États-Unis ont dû prendre l’avion pour des endroits comme la Guyane avant de migrer ou de retrouver leur famille.

Alors que les relations ont toujours été tendues entre Cuba et les États-Unis, elles se sont intensifiées à la suite de la fermeture de l’ambassade et du durcissement des sanctions de l’administration Trump contre Cuba.

Sous le président Joe Biden, les États-Unis ont assoupli certaines restrictions sur des choses comme les envois de fonds et les voyages en famille de Miami à Cuba, mais beaucoup à Cuba n’ont pas espéré qu’une présidence Biden ramènerait l’île à son «ère Obama».

Les restrictions sur les voyages touristiques à Cuba, ainsi que sur les importations et les exportations de nombreux biens, restent en place.

Le traitement sévère infligé par le gouvernement cubain aux participants aux manifestations de 2021 sur l’île, y compris de lourdes peines de prison infligées aux mineurs, a également attisé les tensions, un point de critique constant de la part de l’administration Biden.

Les responsables cubains ont exprimé à plusieurs reprises leur optimisme quant aux pourparlers avec les États-Unis et aux mesures de réouverture des services de visa. Le vice-ministre cubain des Affaires étrangères, Carlos Cossio, a déclaré en novembre que garantir la migration par des voies sûres et légales est un « objectif mutuel » des deux pays.

Mais Cossio a également imputé la fuite de dizaines de milliers de personnes de l’île aux sanctions américaines, affirmant qu'”il ne fait aucun doute qu’une politique visant à faire baisser le niveau de vie d’une population est un moteur direct de la migration”.

Megan Janetsky, L’Associated Press