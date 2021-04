Temitope Oriola, un expert en insurrection armée en Afrique subsaharienne, a émis un avertissement effrayant selon lequel les États-Unis pourraient bientôt assister à leur propre insurrection armée si une réforme significative de la police et de la justice pénale n’est pas promulguée rapidement.

Oriola est la rédactrice en chef conjointe de la revue African Security et professeure agrégée à l’Université de l’Alberta. Sur la base de ses années d’expérience dans l’étude des soulèvements armés à travers le monde, il pense maintenant que les États-Unis sont potentiellement au bord du désastre.

Dans un article récent, il cite des exemples récents, notamment la mort par balle de Breonna Taylor, la mort par asphyxie de George Floyd et la mort par balle de Daunte Wright lors d’un arrêt de la circulation comme exemples de la détérioration des conditions sociopolitiques pour les Afro-Américains.





Sans intervention et réforme significatives, Oriola pense que les conditions sociales aux États-Unis pourraient bien conduire à une insurrection armée dans les cinq prochaines années, et considère qu’une insurrection anti-policière est la plus susceptible de se produire.

Après avoir examiné le développement du soulèvement zapatiste au Mexique ou des insurrections militantes dans le delta du Niger au Nigéria, Oriola pense qu’un tel soulèvement armé aurait lieu aux États-Unis, il commencerait par des groupes disparates qui formeraient progressivement une sorte de coalition lâche. sans leadership centralisé. Cette structure de pouvoir décentralisée existe déjà dans les mouvements de justice sociale comme Antifa, par exemple.





Oriola souligne le fait qu’une cause directe directe est insuffisante pour que de tels soulèvements armés prennent forme, plutôt qu’un certain nombre de facteurs sociaux, politiques et économiques doivent se conjuguer simultanément pour que l’équilibre penche en faveur d’une insurrection organisée.

Il pointe du doigt «Oppression transgénérationnelle d’un groupe identifiable» comme l’un de ces précurseurs qui, combiné à un sentiment prédominant d’injustice persistante et à de nombreux points chauds de brutalité policière, fournit un allumage suffisant pour que la situation atteigne le point d’un conflit armé.

Groupe répété «Radicalisé» Les traumatismes sous la forme de meurtres par la police et d’autres formes de brutalité, combinés à des résultats de santé disproportionnellement mauvais pour les Afro-Américains, dans des domaines tels que Covid-19 et les taux de survie au cancer, ajoutent de l’essence à l’incendie, selon l’estimation d’Oriola.





Ces mauvais résultats en matière de soins de santé exacerbent le nombre d’emplois déjà précaires au sein de la communauté afro-américaine, qui a constamment lutté économiquement tout au long de l’histoire des États-Unis.

Oriola met ensuite en évidence le taux d’incarcération disproportionnellement élevé au sein de la communauté afro-américaine comme étant une source de recrues volontaires et capables pour toute insurrection potentielle. Certaines estimations indiquent que huit pour cent de la population américaine totale ont des condamnations pour crime sur leurs dossiers, mais cela monte en flèche à 33 pour cent lors de l’examen de la communauté afro-américaine dans l’isolement.

«Toute insurrection anti-police aux États-Unis commencera probablement par un mouvement de type guérilla basé en milieu urbain», Suggère Oriola.





Il ajoute que les attaques seraient sporadiques au début et utiliseraient des armes légères et des engins explosifs improvisés, ciblant principalement les symboles des forces de l’ordre.

C’était dans une certaine mesure déjà annoncé à l’été 2020 à la suite du meurtre de George Floyd, avec de nombreux «Zones autonomes» établie dans des villes comme New York, Seattle et Portland (Oregon), en plus de mois d’émeutes étalées à travers la couverture médiatique des manifestations plus larges et pour la plupart pacifiques du BLM.

Pour aggraver les choses, Oriola souligne le fait que les États-Unis ont « Le plus grand nombre d’armes à feu civiles au monde, avec 120,5 armes pour 100 personnes ou plus de 393 millions d’armes à feu. »

Fait inquiétant, Oriola postule que, à mesure que la situation se détériore, les dirigeants afro-américains seront impuissants à arrêter l’escalade de la violence alors que le gouvernement s’attaque lentement au déclenchement d’une insurrection armée.





Oriola cite les propos de Nelson Mandela lors de son procès devant un tribunal sud-africain en 1963 comme précédent pour ce qui pourrait se passer aux États-Unis dans les années à venir:

«Je ne l’ai pas planifié dans un esprit d’insouciance, ni parce que j’aime la violence. Je l’ai planifié à la suite d’une évaluation calme et sobre de la situation politique qui avait surgi après de nombreuses années de tyrannie, d’exploitation et d’oppression de mon peuple… » Mandela a dit, avant son incarcération.

«Nous avons choisi de défier la loi. Nous avons d’abord enfreint la loi d’une manière qui évitait tout recours à la violence; lorsque cette forme a été légiférée, puis que le gouvernement a eu recours à une démonstration de force pour écraser l’opposition à ses politiques, ce n’est qu’alors que nous avons décidé de répondre à la violence par la violence.

Oriola avertit, cependant, qu’une telle insurrection américaine hypothétique (pour le moment) n’est pas inévitable et est, en fait, évitable avec une réforme suffisante de la police et du système de justice pénale. Il suggère également que l’issue du procès Derek Chauvin pour le meurtre présumé de George Floyd s’avérera cruciale pour la trajectoire de la situation sociopolitique aux États-Unis pour les années à venir.

