Les États-Unis risquent de «perdre le titre de superpuissance des drones» au profit de la Chine alors que les craintes que des «bots d’abattage» ne tombent entre les mains de puissances voyous

LES ÉTATS-UNIS risquent de perdre leur statut de « superpuissance des drones » et l’on craint que des « robots tueurs » ne tombent entre les mains d’acteurs voyous à l’avenir, selon un expert.

L’auteur et expert Seth J Frantzman a déclaré que Washington était la « seule superpuissance » dans la décennie qui a suivi la fin de la guerre froide, mais des puissances telles que la Chine pourraient menacer la domination des États-Unis.

Les États-Unis risquent de perdre leur statut de «superpuissance des drones» alors que les États développent leur propre technologie Crédit : Alamy

Des pays comme la Chine investissent dans la technologie des drones. Sur la photo : un drone Predator survolant un désert transportant des missiles Crédit : Alamy

Il a déclaré qu’au cours de cette période, les États-Unis n’avaient pas de « vraies rivalités ».

M. Frantzman a déclaré au Sun : « Si vous êtes une hégémonie mondiale comme les États-Unis, vous pouvez simplement faire voler des drones pour toujours au-dessus d’un endroit comme l’Afghanistan. Personne ne va vous abattre.

« Vous n’avez pas besoin d’innover ou d’avoir un nouveau produit ou une nouvelle arme car rien ne peut le détruire et c’est pourquoi je pense que vous voyez qu’il y a un « ralentissement » dans la création de nouvelles plateformes intéressantes.

« Les militaires occidentaux, en particulier les États-Unis, sont très, très, très lents en matière d’approvisionnement, ce qui signifie qu’ils utilisent la même plate-forme pendant des décennies et continuent d’y ajouter des éléments. »

Des États comme la Chine pourraient menacer la domination des États-Unis dans le domaine alors que Pékin investit dans les nouvelles technologies, bien qu’actuellement les « preuves » ne soient « pas encore là ».

M. Frantzman a déclaré : « La Chine a une réelle opportunité parce que c’est un pays qui est une puissance montante. Elle a beaucoup de ressources et elle est prête à innover.

« Il semble construire toutes sortes de technologies militaires assez rapidement – ​​qu’il s’agisse de porte-avions ou d’autres choses secrètes et intéressantes.

« Il est entré en scène d’une manière qui est prêt à être flexible – il emprunte la technologie mais il est également prêt à construire toute une série de drones militaires et à voir ce qui fonctionne. »

Mais la montée en puissance de la Chine ne fait pas peser de « risque immédiat » sur la supériorité des Etats-Unis, selon l’expert.

Au lieu de drones créant une belle image, pourquoi ne pouvez-vous pas avoir un essaim de drones attaquant un porte-avions ? » Seth J Frantzman

Frantzman a déclaré : « Je pense que nous avons vu des incidents où des avions chinois ont pénétré l’espace aérien taïwanais, mais nous n’avons pas vu, je ne pense pas encore, un grand nombre d’escadrons ou d’essaims de drones.

« En fait, la preuve n’est pas encore tout à fait là qu’ils le font, donc la question est« qu’est-ce qui va suivre ? »

« Nous savons que la Chine construit beaucoup de ces systèmes, que les drones commerciaux chinois dominent le marché. Cela semble être la prochaine étape. »

L’auteur et expert a suggéré que Pékin pourrait utiliser des drones dans un cadre militaire, les ayant utilisés comme « outil commercial » pour divertir les foules lors de spectacles de lumière.

Il a dit : « Au lieu que des drones créent une belle image, pourquoi ne pouvez-vous pas faire en sorte qu’un millier de drones attaquent un porte-avions ?

L’expert a averti que la défense de territoires tels que Taïwan pourrait être difficile pour les États-Unis si la Chine investissait massivement dans la guerre des drones.

Il a déclaré : « Si les Chinois décidaient d’investir massivement dans des systèmes d’armes, la capacité des pays occidentaux à défendre un endroit comme Taïwan pourrait être gravement compromise. »

Frantzman a prédit que les drones seront utilisés dans davantage de pays au cours de la prochaine décennie alors que les responsables tentent d’innover dans leur utilisation des appareils.

Mais, a-t-il déclaré, les États riposteront lorsque des systèmes de contre-drones seront installés sur des cibles potentielles telles que les aéroports et les centrales électriques.

On craint de plus en plus que les drones ne tombent entre les mains d’acteurs malhonnêtes à mesure que la technologie et les systèmes d’IA continuent de se développer, mais Frantzman a déclaré qu’il n’y avait « aucune preuve » de drones tueurs.

‘DRONES TUEURS’

Les « drones tueurs » font référence au concept de drones prenant des décisions en fonction de certains paramètres.

Il a déclaré : « Je ne pense pas que nous soyons vraiment là. Nous parlons de nombreuses années de technologie. Nous parlons également d’avoir des pays qui décident délibérément de ne pas avoir d’armée dans la boucle.

« Je ne pense pas qu’un militaire veuille vraiment mener une guerre dans laquelle personne ne prend les décisions.

« Toute la nature de la guerre est qu’un commandant décide quoi faire de ses troupes. L’idée que le commandant le donnerait aux « jeux », je pense que ce serait peu probable. »

Dans un avertissement sévère aux responsables à Washington, Frantzman a averti que les États-Unis devaient créer une « feuille de route » et que les responsables devraient examiner comment ils intègrent les drones dans leur arsenal militaire.

Il a averti que les drones doivent être intégrés dans un réseau et ne peuvent pas être simplement leur propre « projet de vanité ».

L’expert a recommandé que les États-Unis puissent apprendre de pays comme Israël qui sont « prompts à agir » car le pays a acquis et étendu de nouvelles technologies.

Il a dit : « Il n’y a pas de projets de vanité en Israël. Israël veut des choses qui fonctionnent.

‘PROJET VANITÉ’

« Et je pense que parfois les États-Unis sont un peu lents du côté des achats parce qu’ils essaient de créer une plate-forme comme le F35, de tout y mettre, puis il faut beaucoup de temps pour qu’il se développe. »

Il s’agit de spéculations sur l’efficacité d’avions tels que les montures F35 alors que les États investissent dans la technologie des drones.

L’expert a déclaré que des porte-avions tels que le F35 pourraient être en mesure de compléter les drones.

Le magnat de la technologie Elon Musk a remis en question l’efficacité de l’avion de chasse.

L’année dernière, il a dit qu’il devrait y avoir un concurrent au programme F-35.

Musc tweeté: « Le concurrent devrait être un avion de chasse drone télécommandé par un humain, mais avec ses manœuvres augmentées par l’autonomie. Le F-35 n’aurait aucune chance contre lui. »

Mais, Frantzman a déclaré que les F35 sont une « éponge de données massives » et qu’ils peuvent agir comme un « vaisseau-mère » aux côtés des drones dans les arènes de combat.

L’expert a qualifié les commentaires de Musk de « provocateurs », tout en reconnaissant les avantages de la guerre des drones, tels que la possibilité de les rappeler dans un court délai et leur précision.

Il a déclaré que « les preuves montrent que vous ne gagnez pas nécessairement des guerres avec des drones ».

Seth J Frantzman est le co-fondateur et directeur exécutif du Middle East Center for Reporting and Analysis et l’auteur du livre The Drone Wars: Pioneers, Killing Machines, Artificial Intelligence, and the Battle for the Future.

Washington devrait créer une «feuille de route» et les responsables devraient chercher à intégrer les drones dans leur arsenal militaire Crédit : Getty