Les États-Unis risquent de ne pas atteindre l’objectif de vaccin COVID-19 de Joe Biden du 4 juillet

Le président Joe Biden a fixé un objectif de vaccin pour l’Amérique : 70 % des adultes reçoivent au moins une injection de COVID-19 d’ici le 4 juillet. Si les tirs se poursuivent à leur rythme actuel, les États-Unis n’atteindront pas cette référence.

Au cours de la semaine dernière, environ 353 000 adultes en moyenne ont reçu leur premier vaccin chaque jour. Pour atteindre l’objectif de Biden, ce nombre devra passer à environ 892 000 adultes nouvellement vaccinés chaque jour.

Combien d’adultes seront vaccinés d’ici le 4 juillet si les vaccins COVID-19 sont administrés au rythme actuel ?

Un peu plus de la moitié de la population totale du pays, y compris les enfants, a reçu au moins un vaccin. Le rythme d’administration des vaccins a considérablement diminué par rapport à son pic de début avril, lorsque plus de 2 millions d’adultes étaient nouvellement vaccinés chaque jour.

L’administration Biden s’efforce d’accélérer le rythme en augmentant la sensibilisation du public, ainsi qu’en encourageant les incitations aux vaccins telles que des remises ou des tirages au sort pour les personnes vaccinées. Certains fournisseurs de services de garde d’enfants offriront des services de garde gratuits jusqu’au 4 juillet aux parents et aux soignants qui se font vacciner ou se remettent de la vaccination, et de nombreuses pharmacies auront des heures prolongées ce mois-ci le vendredi pour s’adapter aux vaccinations nocturnes.

À quelle vitesse les adultes sont-ils vaccinés contre le COVID-19 aux États-Unis ?

Les États-Unis ont dépassé les objectifs vaccinaux de Biden pour ses 100 premiers jours au pouvoir – ses promesses de 100 millions, puis 150 millions, puis 200 millions de doses administrées pendant cette période ont été atteintes avec beaucoup de temps à perdre. Dans l’ensemble, les États-Unis ont administré plus de 230 millions de tirs COVID-19 au cours des 100 premiers jours de Biden en tant que président.

Étant donné que les données basées sur l’âge n’étaient pas disponibles à la date à laquelle les vaccins ont été administrés, les données de cette histoire incluent les vaccins basés sur la date à laquelle ils ont été signalés et publiés par les Centers for Disease Control and Prevention.

