Les États-Unis ripostent contre la Russie pour un traité sur le nucléaire

Washington a décidé de cesser de partager des données sur son arsenal, citant la suspension par Moscou de l’accord New START

Les États-Unis cesseront de partager les informations requises en vertu du dernier traité sur les armes nucléaires de Washington avec la Russie en représailles à la décision de Moscou plus tôt cette année de suspendre la participation à l’accord au milieu des tensions croissantes sur le conflit ukrainien.

« Les États-Unis ont adopté des contre-mesures légales en réponse à la violation continue par la Fédération de Russie du nouveau traité START », a déclaré jeudi le secrétaire d’État américain Anthony Blinken dans un communiqué. Il a affirmé que la suspension du traité par la Russie était « légalement invalide » et que Moscou restait liée par ses obligations en vertu de l’accord.

Néanmoins, Washington reverra à la baisse ses propres engagements dans le cadre du traité de 2010, qui plafonnait le nombre d’ogives et les moyens de leur livraison, afin de « induire » Conformité russe, a déclaré Blinken. Il a ajouté que Moscou avait été informée à l’avance de la décision de Washington et que les États-Unis étaient prêts à « inversez les contre-mesures et mettez pleinement en œuvre le traité si la Russie revient à la conformité. »

Les mesures dévoilées comprennent le refus de fournir les notifications requises sur le statut et l’emplacement des missiles et lanceurs relevant du traité, ainsi que la révocation des privilèges diplomatiques et des visas des inspecteurs russes du New START. De même, les États-Unis ne fourniront plus de données télémétriques sur leurs lancements de missiles, a déclaré Blinken.

La Russie a suspendu sa participation au traité en février, accusant les États-Unis de violer l’accord et citant les politiques anti-russes de Washington. L’ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, a accusé à l’époque les États-Unis d’avoir permis à Kiev de mener des attaques de drones sur des bases russes qui hébergent les bombardiers à capacité nucléaire du pays.

L’ambassade de Russie a publié vendredi un communiqué, réitérant que Moscou avait suspendu le traité en « pleine conformité » avec le droit international.

« Nous avons pris en compte les contre-mesures annoncées par les États-Unis », dit l’ambassade. Il a ajouté que « Washington doit abandonner sa politique hostile et son intention d’infliger une ‘défaite stratégique’ à la Russie » afin que le New START fonctionne normalement.

Dans le même temps, selon l’ambassade, Moscou « continue de respecter les restrictions centrales » inscrit dans le traité, ce qui lui permet de « maintenir un niveau suffisant de prévisibilité et de stabilité dans le domaine nucléaire ».