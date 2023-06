Les États-Unis ripostent à la suspension par la Russie du nouveau traité START en révoquant les visas des inspecteurs nucléaires

OSLO, Norvège (AP) – L’administration Biden riposte à la suspension par la Russie du nouveau traité nucléaire START, annonçant jeudi qu’elle révoque les visas des inspecteurs nucléaires russes, refuse les demandes en attente pour de nouveaux moniteurs et annule les autorisations standard pour les avions russes d’entrer aux États-Unis espace aérien.

Le département d’État a déclaré qu’il prenait ces mesures et d’autres en réponse aux « violations continues » par la Russie du New START, le dernier traité de contrôle des armements entre les deux pays, qui sont actuellement en désaccord avec l’invasion russe de l’Ukraine.

« Les États-Unis sont déterminés à mettre en œuvre pleinement et mutuellement le nouveau traité START », a-t-il déclaré. « Conformément à cet engagement, les États-Unis ont adopté des contre-mesures légales en réponse aux violations continues par la Fédération de Russie du nouveau traité START. »

Le département a déclaré que les révocations de visas et les refus de demandes, ainsi que la décision des États-Unis de cesser de partager des informations sur l’état ou l’emplacement des missiles et des données de télémétrie sur les lancements d’essai avec la Russie, étaient conformes au droit international en raison des actions de la Russie.

Les États-Unis continueront cependant d’informer la Russie lorsqu’ils effectueront des lancements d’essai, a-t-il déclaré, ajoutant que les mesures qu’ils prenaient étaient réversibles à condition que Moscou revienne au respect du traité.

La Russie a suspendu sa participation à New START en février dans une décision que les États-Unis ont qualifiée de « légalement invalide ». Immédiatement après, Moscou a réduit son adhésion à l’accord.

Autoriser les inspections des sites d’armement et fournir des informations sur le placement des missiles balistiques intercontinentaux et sous-marins et leurs lancements d’essai sont des éléments essentiels du nouveau START, que les présidents de l’époque, Barack Obama et Dmitri Medvedev, ont signé en 2010.

En mars, les États-Unis ont annoncé qu’eux-mêmes et la Russie avaient cessé de partager des données semestrielles sur les armes nucléaires. Les États-Unis avaient déclaré qu’ils souhaitaient poursuivre ce partage, mais avaient arrêté après que Moscou eut informé Washington qu’ils ne partageraient pas leurs données.

Bien qu’il ait été prolongé peu de temps après l’entrée en fonction du président Joe Biden en janvier 2021, le nouveau START a été mis à rude épreuve par la guerre de la Russie en Ukraine et est sous assistance respiratoire depuis que le président russe Vladimir Poutine a annoncé que la Russie ne se conformerait plus à ses exigences.

Le traité limite chaque pays à pas plus de 1 550 ogives nucléaires déployées et 700 missiles et bombardiers déployés. L’accord prévoit de vastes inspections sur place pour vérifier la conformité.

Les inspections sont restées inactives en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Des discussions sur leur reprise étaient censées avoir eu lieu en novembre 2022, mais la Russie les a brusquement annulées, invoquant le soutien américain à l’Ukraine.

Le département d’État a déclaré que la Russie avait été informée des contre-mesures à l’avance et a également indiqué que Washington était toujours intéressé à maintenir le traité en vie.

« Les États-Unis restent prêts à travailler de manière constructive avec la Russie pour reprendre la mise en œuvre du nouveau traité START », a-t-il déclaré.

Matthew Lee, l’Associated Press