Les États-Unis revendiquent une “escalade significative” de la part de la Chine — RT World News

Pékin ne devrait pas utiliser le voyage de Nancy Pelosi à Taïwan comme prétexte pour des actions provocatrices, a déclaré le haut diplomate américain

Les exercices à grande échelle lancés par l’armée chinoise en réponse au voyage de la présidente de la Chambre des États-Unis Nancy Pelosi à Taïwan plus tôt cette semaine sont “une escalade significative” aux tensions dans la région, a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Chine “ne devrait pas utiliser la visite comme prétexte à la guerre, à l’escalade, à des actions provocatrices”, Blinken a déclaré aux journalistes en marge du sommet de l’Asie de l’Est au Cambodge vendredi.

Le voyage de Pelosi sur l’île autonome a été pacifique et ne signifie pas que Washington a changé sa politique envers la Chine, donc “il n’y a pas de justification possible” pour les jeux de guerre sans précédent actuellement organisés par Pékin autour de Taïwan, a-t-il dit, ajoutant que la Chine devrait “cesser ces actions.”

Blinken a prononcé un discours lors du sommet, en présence de hauts diplomates de la région Asie-Pacifique, dont le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et son homologue russe Sergueï Lavrov.

Lors de son allocution, le secrétaire d’État a décrit la réaction de la Chine à la visite de Pelosi comme “une provocation flagrante” a déclaré à Reuters un responsable occidental qui était dans le public.















En lançant les plus grands exercices militaires jamais réalisés dans le détroit de Taiwan, a-t-il déclaré, Pékin tente d’intimider non seulement Taipei, mais également ses voisins, a révélé la source.

Un autre responsable qui s’est entretenu avec Bloomberg a déclaré que Blinken avait accusé la Chine de tenter de perturber le statu quo autour de Taïwan par ses actions provocatrices.

Vendredi également, l’ambassadeur de Chine aux États-Unis a été convoqué à la Maison Blanche pour discuter de la montée actuelle des tensions entre Washington et Pékin.

Wang, qui a tenu une réunion avec Lavrov dans la capitale cambodgienne, Phnom Penh, a également commenté le voyage de Pelosi à Taipei, affirmant que Pékin n’avait d’autre choix que de “répondez-y durement.”

“Cette comédie vulgaire aura certainement de graves conséquences pour les États-Unis, et Washington en porte l’entière responsabilité”, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères, cité par RIA Novosti.















Les actions du président de la Chambre des États-Unis étaient “une violation grave de la politique d’une seule Chine » et une atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du pays, a déclaré Wang. “Personne, aucun pouvoir politique, aucun pays ne pourra séparer Taiwan de la Chine.”

Pelosi, qui occupe le troisième rang de la présidence américaine, est arrivé à Taïwan mardi soir et est reparti le lendemain, devenant le plus haut responsable américain à visiter l’île depuis 1997.

Pékin, qui considère Taïwan comme faisant partie de son territoire dans le cadre de la politique d’une seule Chine, a répondu à la visite en annonçant des exercices militaires et des exercices de tir réel dans six zones maritimes autour de l’île et en imposant des restrictions commerciales à Taipei.

Vendredi, le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé que Pelosi et les membres de sa famille immédiate seraient également sanctionnés.

Taïwan est autonome depuis 1949, mais n’a jamais officiellement déclaré son indépendance vis-à-vis de la Chine. Bien qu’ils reconnaissent officiellement Pékin comme la seule autorité légitime en Chine depuis 1979, les États-Unis entretiennent de solides liens officieux avec l’île de 23,5 millions d’habitants, vendant des armes à Taipei et soutenant sa volonté de souveraineté.