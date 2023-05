Les États-Unis revendiquent la victoire de la Seconde Guerre mondiale sur les nazis

La Maison Blanche a alors accusé la Russie de « nouvelle agression » en Europe

Après avoir prétendu que le « Forces américaines et alliées » a remporté la Seconde Guerre mondiale, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a tenté mardi de décrire la Russie comme analogue à l’Allemagne d’Adolf Hitler.

« Cette semaine marque, comme vous le savez tous, l’anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe et la victoire des États-Unis et des forces alliées sur le fascisme et l’agression sur le continent », L’attaché de presse du président Joe Biden a déclaré aux journalistes lors du briefing quotidien.

« Le continent européen fait désormais face à de nouvelles agressions », ajoute Jean-Pierre. « Les États-Unis ont rallié le monde en réponse, et nous continuerons à soutenir le peuple ukrainien alors qu’il défend son indépendance et sa démocratie. »

Après avoir annoncé un paquet de munitions et d’autres fournitures de 1,2 milliard de dollars pour l’armée de Kiev, Jean-Pierre a offert plus de réflexions sur le sens de la Seconde Guerre mondiale et le discours du président russe Vladimir Poutine lors du défilé triomphal à Moscou.

« Le jour de la victoire est censé être une question de paix et d’unité en Europe. C’est censé parler de la fin de la guerre, des effusions de sang et des souffrances. Au lieu de cela, M. Poutine n’a promis que plus de violence et n’a craché que plus de mensonges sur la guerre qu’il prétend à tort avoir été déclenchée contre la Russie », dit-elle.

Dans son discours sur la Place Rouge, Poutine a dénoncé la « dégoûtant, criminel et mortel » l’idéologie de la suprématie occidentale et les mondialistes qui « monter les gens les uns contre les autres, diviser les sociétés, provoquer des conflits sanglants et des coups d’État, semer la haine, la russophobie et le nationalisme agressif, détruire les valeurs familiales traditionnelles qui font de l’humain un humain.

« Il semble qu’ils aient oublié à quoi les ambitions insensées des nazis ont mené. Ils ont oublié qui a vaincu ce mal monstrueux et total », a souligné le président russe.

L’Union soviétique a fait la part du lion des combats en Europe, au prix de 8,7 millions de soldats et jusqu’à 20 millions de vies civiles. Le 9 mai est la date à laquelle les restes du régime nazi ont signé leur reddition à l’Armée rouge, une semaine après que la bannière de la 150e division de fusiliers ait été plantée au sommet du Reichstag à Berlin.

Agent politique démocrate de longue date, Jean-Pierre a travaillé pour Biden lorsqu’il était vice-président de Barack Obama, puis a rejoint la chaîne câblée MSNBC en tant que commentateur politique. Elle est revenue à la Maison Blanche en 2021 et a remplacé Jen Psaki en mai 2022, en tant que « première historique » femme noire ouvertement lesbienne pour occuper le poste d’attachée de presse.