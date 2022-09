Les États-Unis révèlent que davantage de documents classifiés pourraient manquer dans l’enquête Trump

L’équipe de l’ancien président américain Donald Trump n’a peut-être pas rendu tous les dossiers classifiés retirés de la Maison Blanche à la fin de sa présidence, même après une perquisition du FBI à son domicile en Floride, ont averti jeudi les procureurs américains, qualifiant cela de risque potentiel pour la sécurité nationale qui nécessite enquête.

Cette révélation est venue dans un dossier du tribunal du ministère de la Justice demandant à la juge de district américaine Aileen Cannon de le laisser continuer à examiner environ 100 dossiers classifiés saisis par le FBI dans le domaine Mar-a-Lago de Trump pendant qu’il enquête pour savoir si des documents classifiés ont été illégalement retirés de la Maison Blanche et mal entreposé là-bas.

Trump fait l’objet d’une enquête pour avoir conservé des dossiers gouvernementaux, dont certains ont été marqués comme hautement classifiés, dans le complexe de Palm Beach, en Floride, son domicile après avoir quitté ses fonctions en janvier 2021.

Les 100 documents représentent une fraction des plus de 11 000 documents et photographies saisis, dont la plupart, selon le gouvernement, Trump pourrait les examiner car ils ne sont pas classifiés.

“Cette requête est limitée aux … dossiers classifiés saisis car ces aspects de l’ordonnance causeront les dommages les plus immédiats et les plus graves au gouvernement et au public”, a déclaré le ministère dans son dossier judiciaire.

Le dépôt au tribunal demande au juge de ne pas autoriser le “maître spécial”

Les procureurs ont également demandé au juge de ne pas autoriser un arbitre indépendant, appelé “maître spécial”, à examiner les documents classifiés saisis sur la propriété de Trump.

Trump, dans une publication sur sa plateforme Truth Social, a décrit la demande comme un gaspillage d’argent.

Une photo de documents saisis lors de la perquisition du 8 août par le FBI dans le domaine Mar-a-Lago de Trump à Palm Beach, en Floride. (Ministère de la Justice/Associated Press)

Le ministère de la Justice a suggéré jeudi qu’il pourrait y avoir plus de documents classifiés qui ont été retirés de la Maison Blanche de Trump que les enquêteurs n’ont pas encore localisés.

Cette révélation survient environ une semaine après que le ministère de la Justice a publié une liste détaillée des biens saisis au domicile de Trump qui montrait que le FBI avait localisé 48 dossiers vides étiquetés comme classifiés et 42 autres qui indiquaient qu’ils devaient être rendus à un secrétaire du personnel ou à un aide militaire.

Les experts juridiques étaient perplexes quant à la raison pour laquelle les dossiers étaient vides, et il n’était pas clair si des documents manquaient.

“Sans sursis, le gouvernement et le public subiront également un préjudice irréparable du retard indu de l’enquête criminelle”, ont écrit les procureurs.

“L’injonction contre l’utilisation de dossiers classifiés dans l’enquête criminelle pourrait entraver les efforts visant à identifier l’existence de tout autre dossier classifié qui n’est pas correctement stocké – ce qui en soi présente un risque permanent pour la sécurité nationale”, ont-ils déclaré.

REGARDER | Le juge accorde à la demande de Trump un maître spécial pour examiner les documents : Le juge accède à la demande de Trump d’un maître spécial pour examiner les documents saisis Un juge américain a accédé à la demande de l’ancien président Donald Trump de nommer un maître spécial pour examiner les documents saisis par le ministère de la Justice à Mar-a-Lago, Palm Beach, Floride, le mois dernier.

Les procureurs prêts à faire appel

Les procureurs ont demandé à Cannon de rendre une décision d’ici le 15 septembre. Si elle rejette leur demande, ils ont l’intention de déposer un recours auprès de la 11e Cour d’appel du circuit des États-Unis, basée à Atlanta, où six des 11 juges actifs sont nommés par Trump.

Dans une ordonnance jeudi soir, Cannon a donné aux avocats de Trump jusqu’à lundi matin pour répondre à la demande du gouvernement.

Cannon, également nommé par Trump, a ordonné lundi aux procureurs de suspendre l’examen des plus de 11 000 dossiers récupérés pendant qu’un maître spécial est nommé pour examiner le matériel.

Le ministère de la Justice a déclaré qu’il fournirait vendredi au tribunal une liste d’éventuels candidats maîtres spéciaux dans un dossier conjoint avec les avocats de Trump, comme l’a demandé Cannon.

Le ministère de la Justice enquête également sur une possible obstruction à la justice, après avoir découvert des preuves montrant que des dossiers pourraient avoir été retirés ou dissimulés au FBI lorsqu’il a envoyé des agents au domicile de Trump en juin pour tenter de récupérer tous les documents classifiés par le biais d’une assignation à comparaître devant un grand jury.

Cannon a accédé à la demande de Trump pour un maître spécial, malgré les objections des procureurs.

Le juge a déclaré que le maître spécial examinera non seulement les documents couverts par le secret professionnel de l’avocat, mais également tous les documents éventuellement couverts par le secret professionnel. Le privilège exécutif est une doctrine juridique qui peut protéger certains dossiers présidentiels contre la divulgation.

Des pages de l’affidavit du FBI à l’appui de l’obtention d’un mandat de perquisition pour la maison de Trump en Floride sont photographiées le mois dernier. (Jon Elswick/Associated Press)

La logique du privilège exécutif remise en question

Le ministère de la Justice a contesté la logique d’utiliser le privilège de l’exécutif parce que Trump ne possède pas les dossiers et n’est plus président. Le raisonnement de Cannon a également été critiqué par des experts juridiques démocrates et républicains.

“Aucune affirmation potentielle du privilège de l’exécutif ne pourrait justifier de restreindre l’examen et l’utilisation par le pouvoir exécutif des documents classifiés en cause ici”, a écrit le ministère de la Justice dans son dossier de jeudi.

Dans l’ordre de Cannon lundi, elle a autorisé les responsables du renseignement américain à examiner tous les documents saisis dans le cadre de leur évaluation en cours des dommages à la sécurité nationale.

Mais le ministère de la Justice a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen de bloquer l’enquête criminelle et l’examen de la sécurité nationale.

“L’examen et l’évaluation en cours de la classification de la communauté du renseignement sont étroitement liés – et ne peuvent pas être facilement séparés – des domaines d’enquête du DOJ et de l’enquête criminelle en cours du FBI”, ont déclaré les procureurs.

“Stratégie tactique astucieuse”

Certains experts juridiques ont salué jeudi l’approche du ministère de la Justice à l’égard de l’ordonnance de Cannon, affirmant qu’il préservait soigneusement son droit de faire appel de préoccupations plus larges concernant une nomination principale spéciale, tout en demandant à Cannon une solution beaucoup plus étroite pour des problèmes plus importants.

“Je pense que le gouvernement s’est lancé dans une stratégie tactique astucieuse”, a déclaré David Laufman, un avocat qui était auparavant chef de la section de contre-espionnage du département.

Il a déclaré que la stratégie juridique du département prend “un scalpel” à l’ordre de Cannon en cherchant un soulagement immédiat de ses pires parties, tout en préservant son droit de faire appel à l’avenir.

“Ils se concentrent sur ce qui est le plus critique et le plus urgent, à la fois en ce qui concerne la protection des intérêts de sécurité nationale des États-Unis et la conduite d’enquêtes de suivi”, a-t-il déclaré.