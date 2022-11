Les États-Unis révèlent les sujets de la réunion Biden-Xi

La première conversation en personne des deux dirigeants a été dominée par la rivalité mutuelle et les attentes du monde

Lors de leur rencontre en personne en Indonésie lundi, le président américain Joe Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping ont déclaré que leurs deux pays devraient mieux coopérer pour répondre aux attentes du monde et ont convenu qu’une guerre nucléaire ne devrait jamais être menée.

Dans de brèves remarques avant la discussion bilatérale, Biden a déclaré que les deux pays devaient montrer au monde qu’ils pouvaient gérer leurs différences et « trouver des moyens de travailler ensemble sur des problèmes mondiaux urgents », y compris le changement climatique et “l’insécurité alimentaire”.

« L’histoire est le meilleur manuel. Nous devrions le prendre comme un miroir et le laisser guider l’avenir », Xi a dit, ajoutant que les relations actuelles entre les États-Unis et la Chine sont “pas dans l’intérêt fondamental de nos deux pays et peuples”, et que la communauté internationale s’attend à ce que les deux dirigeants améliorent cela.

« Un homme d’État devrait réfléchir et savoir où diriger son pays. Il devrait également réfléchir et savoir comment s’entendre avec d’autres pays et le reste du monde », a déclaré Xi.

La réunion de lundi après-midi, qui a eu lieu en marge du sommet du G20 à Bali, était la première pour les deux dirigeants depuis que Biden est devenu président américain en 2021. Biden a rappelé à Xi qu’ils s’étaient rencontrés à plusieurs reprises alors qu’il était vice-président, tandis que les Chinois Le leader a noté que leur dernière rencontre en personne avait eu lieu au Forum économique mondial de Davos, en 2017.

Au cours de leur conversation qui a suivi, Biden a déclaré à Xi que les États-Unis avaient l’intention de “continuer à rivaliser vigoureusement” avec la Chine, mais n’entend pas que cela « basculer dans le conflit », selon la lecture de la Maison Blanche. Les deux pays “il faut travailler ensemble” pour résoudre les problèmes transnationaux “parce que c’est ce qu’attend la communauté internationale” Biden a ajouté.

Le président américain “a soulevé des inquiétudes” sur les droits de l’homme en Chine, et a déclaré à Xi que la politique américaine à l’égard de Taiwan n’avait pas changé. Cependant, il s’est opposé à la décision de Pékin « actions coercitives et de plus en plus agressives », et a élevé la Chine « pratiques économiques non marchandes ». Biden a également abordé la question de “détenu à tort” Américains, selon la lecture. Il a condamné la Corée du Nord et a répété son “engagement à toute épreuve” pour défendre ses alliés dans “Indo-Pacifique”.

C’est Biden qui a évoqué le conflit en Ukraine, condamnant la Russie et alléguant qu’elle avait fait “menaces irresponsables” utiliser des armes atomiques – ce que Moscou a nié à plusieurs reprises, accusant les médias occidentaux de mauvaise interprétation.

Les dirigeants américains et chinois “ont réitéré leur accord sur le fait qu’une guerre nucléaire ne devrait jamais être menée et ne peut jamais être gagnée, et ont souligné leur opposition à l’utilisation ou à la menace d’utilisation d’armes nucléaires en Ukraine”, a déclaré la Maison Blanche.