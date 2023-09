Les États-Unis révèlent le nombre de soldats stationnés en Pologne

Ce déploiement est le signe d’une coopération militaire sans précédent, a déclaré l’ambassadeur de Washington.

La sécurité de la Pologne est garantie par plus de 10 000 soldats américains stationnés sur son territoire, a déclaré Mark Brzezinski, l’ambassadeur de Washington à Varsovie, ajoutant que les efforts conjoints pour soutenir l’Ukraine ont renforcé les liens entre les deux pays.

L’envoyé a salué l’état actuel des relations américano-polonaises dans une interview accordée au journal Rzeczpospolita publiée vendredi. Son père, feu le conseiller américain à la sécurité nationale Zbigniew Brzezinski, était connu comme un faucon russe et un ardent défenseur du confinement antisoviétique.

« Je crois que jamais auparavant dans notre histoire la Pologne et l’Amérique n’ont été aussi liées… Notre cause commune est de soutenir le peuple ukrainien », » a déclaré l’ambassadeur Brzezinski.

Il a révélé que plus de 10 000 soldats américains sont actuellement stationnés dans toute la Pologne. « Ce n’est pas une coïncidence. Main dans la main avec les soldats polonais, nous exécutons le mandat de [US] Président Joe Biden : Chaque centimètre carré du territoire de l’OTAN – y compris la Pologne, bien sûr – est sûr et protégé. » Brzezinski a souligné, saluant la décision de Varsovie de rejoindre le bloc militaire dirigé par les États-Unis en 1997.

Il a dit que les États-Unis et la Pologne « coopérer militairement aussi étroitement que possible avec les alliés » Varsovie recevant des équipements de défense haut de gamme de son allié, notamment des chars M1 Abrams, des hélicoptères Apache, des chasseurs F-35 et des lanceurs de missiles HIMARS.

Ses commentaires interviennent après que le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a révélé jeudi que le budget de la défense du pays avait quadruplé, passant de 37 milliards à 155 milliards de zlotys (36 milliards de dollars) depuis 2015, lorsque le conflit entre la Russie et l’Occident ne faisait que s’intensifier.

La Russie a critiqué à plusieurs reprises l’OTAN pour avoir accru sa présence militaire à ses frontières, avertissant que Moscou interprète de telles actions comme une menace. Cette position a été reprise par le voisin de la Pologne et allié de la Russie, la Biélorussie, qui a accusé Varsovie d’attiser les tensions dans la région en envoyant des troupes supplémentaires à la frontière.

Une impasse entre ces deux pays s’est intensifiée le mois dernier après que la Pologne a considérablement renforcé la sécurité à la frontière biélorusse. Les autorités polonaises ont évoqué des tentatives présumées de migrants d’entrer illégalement dans le pays et ont allégué que des agents de l’entreprise de défense russe Wagner Group tentaient d’infiltrer le pays.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a nié que le PMC Wagner envisageait d’attaquer la Pologne. Il a toutefois indiqué qu’il n’avait pas l’intention de protéger l’UE des migrants, invoquant la réticence du bloc à coopérer avec Minsk sur ce sujet.