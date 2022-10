Les États-Unis retirent les visas des responsables haïtiens et envoient de l’aide

SAN JUAN, Porto Rico (AP) – Le gouvernement américain retirera les visas appartenant aux responsables actuels et anciens du gouvernement haïtien impliqués dans des organisations criminelles et fournira une aide sécuritaire et humanitaire à Haïti, ont déclaré mercredi de hauts responsables américains.

Les responsables ont parlé aux journalistes par téléphone sous couvert d’anonymat alors qu’une délégation américaine arrivait dans le pays des Caraïbes qui a été paralysé par des gangs et des manifestations antigouvernementales et fait face à de graves pénuries d’eau, de carburant et d’autres fournitures de base.

Les responsables américains ont refusé de nommer quels responsables haïtiens verraient leurs visas révoqués ou combien seraient concernés, ajoutant seulement que la mesure s’applique également aux membres de leur famille immédiate.

Les responsables américains ont également déclaré que le gouvernement travaillait avec le Mexique sur une résolution de l’ONU proposant des sanctions spécifiques et des mesures supplémentaires pour relever les nombreux défis auxquels Haïti est confronté.

Les responsables ont refusé de dire comment l’aide à venir serait distribuée, bien qu’ils aient noté que les garde-côtes américains déploieraient un coupeur majeur à la demande des responsables locaux.

Ils ont également refusé de dire quand, comment et quel type d’aide sécuritaire et humanitaire seront déployés, ajoutant seulement que des fournitures telles que de l’eau de javel, des cruches d’eau et des sels de réhydratation orale seront distribuées au milieu d’une récente épidémie de choléra qui a tué des dizaines d’Haïtiens et rendu malade. quelques centaines de plus.

Le secrétaire adjoint américain aux affaires de l’hémisphère occidental, Brian Nichols, s’est rendu en Haïti mercredi et devait rencontrer des politiciens et des dirigeants de la société civile.

Le voyage intervient quelques jours seulement après que le Premier ministre Ariel Henry a demandé le déploiement immédiat de troupes étrangères pour aider à la sécurité. Des gangs ont bloqué un important dépôt de carburant et les protestations contre Henry ont aggravé les problèmes.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit discuter de la demande d’Henry plus tard ce mois-ci. Dans une lettre envoyée au conseil dimanche et consultée par l’Associated Press, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a proposé plusieurs options, dont une force d’action rapide.

Il n’était pas clair si l’ONU ou des pays individuels ou les deux enverraient des troupes dans le cadre d’un tel plan.

Mardi, le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré que le gouvernement américain examinait la demande d’Henry avec des partenaires internationaux “pour déterminer comment nous pourrions contribuer au mieux à la suppression des contraintes de sécurité sur les mesures médicales et humanitaires visant à stopper la propagation du choléra”.

Un mois s’est écoulé depuis que l’un des gangs les plus puissants d’Haïti a encerclé un terminal de carburant clé dans la capitale de Port-au-Prince, empêchant la distribution de quelque 10 millions de gallons d’essence et de diesel et plus de 800 000 gallons de kérosène stockés sur place.

De plus, les manifestants ont bloqué les rues de la capitale et d’autres grandes villes pour exiger la démission d’Henry. Les prix ont grimpé en flèche depuis que le Premier ministre a annoncé le mois dernier que son administration ne pouvait plus se permettre de subventionner le carburant.

Lundi, Price a déclaré que le gouvernement américain voulait “être prudent et responsable quant à ce à quoi pourrait ressembler une telle action”.

Danica Coto, The Associated Press