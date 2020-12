Les États-Unis ont officiellement retiré la classification du Soudan en tant qu’État parrain du terrorisme, 27 ans après que Washington ait mis sur liste noire la nation d’Afrique de l’Est pour son soutien présumé aux militants islamistes.

Le président Donald Trump a donné au Congrès un préavis de 45 jours de la décision en octobre et le secrétaire d’État Mike Pompeo a maintenant signé une annulation de la désignation du Soudan, a déclaré lundi l’ambassade américaine à Khartoum.

Cette décision, effective à partir de lundi, a vu le Soudan accepter de payer 335 millions de dollars aux victimes américaines d’attaques terroristes et à leurs familles, et fait suite à la normalisation des relations du pays avec Israël dans un autre accord négocié par Trump.

Aussi sur rt.com Le Soudan rejoint l’accord de paix négocié par la Maison Blanche avec Israël après un appel avec les États-Unis

En octobre, il a été annoncé que le Soudan rejoindrait l’accord connu sous le nom d ‘«accords d’Abraham», signé à la Maison Blanche en septembre pour reconnaître les relations normalisées de Bahreïn et des Émirats arabes unis avec Israël.

La semaine dernière, le Maroc est devenu la quatrième nation arabe à reprendre ses liens avec l’État juif depuis l’été, dans un accord que Trump a salué comme un «Percée massive pour la paix au Moyen-Orient.»

Le Soudan a d’abord été inscrit sur la liste du terrorisme d’État américain en 1993 à la suite du bombardement du World Trade Center de New York, lorsque le Soudan abritait des militants islamistes et le chef d’Al-Qaïda Oussama Ben Laden.

Aussi sur rt.com REGARDER: Bahreïn, les Émirats arabes unis et Israël signent l’accord de paix sur les « accords d’Abraham » à la Maison Blanche

L’indemnisation de 335 millions de dollars concerne les deux attaques d’Al-Qaïda contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie en 1998, ainsi que le bombardement du navire de guerre USS Cole en 2000 au large des côtes du Yémen.

Après le retrait du Soudan, seuls l’Iran, la Corée du Nord et la Syrie restent sur la liste des États américains qui parrainent le terrorisme, qui interdit les exportations et les ventes de défense et comprend d’autres sanctions, telles que des sanctions financières.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!