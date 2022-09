Les États-Unis retirent l’Afghanistan de leur liste d’alliés

Joe Biden a révoqué le statut de «grand allié non-OTAN» du pays après la prise de contrôle des talibans en 2021

Les États-Unis ont mis fin au statut d'”allié majeur hors OTAN” de l’Afghanistan, a annoncé vendredi le président Joe Biden. Cette décision intervient un an après le retrait militaire bâclé de l’Amérique du pays, alors que les talibans ont renversé le gouvernement soutenu par l’Occident à Kaboul.

“Je mets fin par la présente à la désignation de l’Afghanistan en tant qu’allié majeur non membre de l’OTAN des États-Unis aux fins de la [Foreign Assistance] Loi sur le contrôle des exportations d’armes et la loi sur le contrôle des exportations d’armes», a écrit Biden dans une note au secrétaire d’État Antony Blinken, faisant référence à la législation réglementant les ventes militaires étrangères et l’aide économique.

Les États-Unis ont désigné l’Afghanistan comme un allié majeur non membre de l’OTAN en 2012. Le statut indique que Washington entretient des relations étroites avec le pays et lui offre certains avantages en matière de commerce de défense et de coopération en matière de sécurité. Cela ne signifie pas, cependant, que les États-Unis seraient obligés de protéger la nation de toute attaque.

Dans l’état actuel des choses, les États-Unis comptent plus d’une douzaine d’alliés majeurs non membres de l’OTAN sur plusieurs continents, dont l’Australie, le Brésil, Israël, le Japon, le Koweït et la Nouvelle-Zélande.

La décision de Biden d’annuler la désignation de l’Afghanistan intervient après que les talibans ont envahi Kaboul en août 2021 et pris le contrôle de la capitale. La prise de contrôle a eu lieu après que l’administration Biden a annoncé qu’elle mettrait fin à la présence militaire dans le pays du Moyen-Orient. Après que le groupe islamiste a pris le contrôle de la ville, les États-Unis ont achevé le retrait de leurs troupes, ce qui était largement considéré comme «chaotique.”

Selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), pendant les 20 ans de présence militaire internationale dirigée par les États-Unis en Afghanistan, qui a commencé en 2001, Washington a fourni à Kaboul près de 73 milliards de dollars d’aide à la sécurité. Dans le même temps, selon Biden, les États-Unis ont dépensé plus de 2 000 milliards de dollars en Afghanistan.