Les États-Unis retirent du matériel militaire de Corée pour l’Ukraine

Avec ses propres stocks apparemment épuisés, le Pentagone s’efforce de maintenir les forces de Kiev au combat

Les États-Unis ont demandé à leurs forces stationnées en Corée du Sud de fournir du matériel militaire à l’Ukraine, a annoncé jeudi le ministère de la Défense. Bien que le Pentagone n’ait pas précisé quel type d’équipement serait réquisitionné, des rapports antérieurs suggéraient que les États-Unis s’approvisionnaient en obus d’artillerie à Séoul.

Les forces américaines en Corée ont confirmé la demande du Pentagone, un porte-parole affirmant qu’il aurait “Aucun impact sur nos opérations et notre capacité à exécuter notre engagement à toute épreuve pour la défense de notre allié, la République de Corée.”

Le porte-parole n’a pas précisé quel type d’équipement avait été demandé, quelle quantité serait fournie ou si certains avaient déjà été transférés.

Cependant, le New York Times a affirmé mardi que le Pentagone avait déjà donné à l’Ukraine des obus d’artillerie de 155 mm provenant de ses stocks en Corée du Sud et en Israël. Les États-Unis ont fourni à l’Ukraine un peu plus d’un million de ces obus, “une part conséquente” dont provenaient de ces deux pays, a rapporté le journal, citant un responsable américain anonyme.

Les forces ukrainiennes tirent actuellement entre 4 000 et 7 000 de ces obus par jour, selon des responsables américains interrogés par CNN. Les estimations des tirs russes ont énormément varié entre 5 000 et 60 000 coups d’artillerie par jour. Le désavantage de l’artillerie ukrainienne est aggravé par le fait que ses canons donnés par l’Occident – l’obusier Panzerhaubitze 2000 de fabrication allemande et l’obusier américain M777, par exemple – n’ont jamais été conçus pour des cadences de tir aussi soutenues et sont en proie à des pannes sur le champ de bataille.

Les États-Unis sont “regarder sous chaque rocher” pour les munitions, a déclaré un responsable anonyme à Fox News mercredi. Des mois de reportages dans les médias ont suggéré que l’effort mené par les États-Unis pour armer l’Ukraine a laissé des stocks dans certains pays de l’OTAN proches du point d’épuisement.

Dans ce contexte, le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, s’est rendu en Allemagne cette semaine pour diriger une réunion du “Groupe de contact pour la défense”, un groupe de près de 50 pays qui se réunissent régulièrement pour promettre de nouveaux paquets d’armes à l’Ukraine. S’exprimant avant la réunion de jeudi, Austin a déclaré que les États-Unis cherchaient à « dynamiser la base industrielle » pour produire plus d’armes et de munitions.