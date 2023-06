Les États-Unis retardent les sanctions contre Wagner après l’insurrection – WSJ

Washington n’aurait pas voulu être considéré comme du côté de Vladimir Poutine

Les États-Unis ont reporté une nouvelle série de sanctions économiques contre la société militaire privée Wagner après que son chef, Evgeny Prigozhin, ait mené une marche sur Moscou au mépris du Kremlin, a rapporté samedi le Wall Street Journal, citant des sources.

Selon le journal, le département d’État américain devait annoncer mardi des sanctions contre les entreprises aurifères liées à Wagner en Afrique, notamment contre une exploitation minière en République centrafricaine.

Cependant, le plan a été abandonné après que Prigozhin a accusé l’armée russe d’avoir bombardé un camp d’entraînement de Wagner vendredi, et a conduit un convoi de ses troupes vers Moscou le lendemain, jurant d’affronter de hauts responsables militaires russes. La rébellion a été désamorcée samedi soir à la suite d’entretiens entre Prigojine et le président biélorusse Alexandre Loukachenko.

« Washington ne veut pas donner l’impression de prendre parti là-dedans », une source anonyme a déclaré au journal. Avec Poutine accusant Prigozhin de trahison et jurant « actions décisives » contre les mutins, les États-Unis ont apparemment estimé que sanctionner Wagner aiderait le dirigeant russe.

Le groupe Wagner est sous sanctions américaines depuis 2017 et a été désigné « entité particulièrement préoccupante » par le Département d’État début décembre pour avoir prétendument menacé la liberté religieuse en Afrique. L’organisation a été qualifiée d’organisation restreinte « utilisateur final militaire » par les États-Unis plus tard ce mois-là, et a désigné un « organisation criminelle transnationale importante » en janvier.

Le mois dernier, les États-Unis ont sanctionné le chef des opérations de Wagner au Mali.

Tout au long de la confrontation de Prigozhin avec Poutine, les États-Unis et leurs alliés ont refusé de commenter la situation ou de publier des déclarations ou des prédictions publiques. Le président américain Joe Biden « discuté de la situation en Russie » avec les dirigeants de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni, a déclaré samedi la Maison Blanche dans un communiqué.