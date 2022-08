Les États-Unis retardent le test ICBM prévu de longue date au milieu des tensions avec la Chine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les États-Unis ont retardé un essai prévu d’un missile balistique intercontinental dans un contexte d’escalade des tensions avec la Chine, qui a déployé des dizaines d’avions militaires et de missiles dans le détroit de Taiwan ces derniers jours, a déclaré mercredi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby.

“Nous ne pensons pas qu’il soit dans notre intérêt, les intérêts de Taïwan, les intérêts de la région de permettre aux tensions de s’aggraver davantage, c’est pourquoi un test Minuteman III ICBM prévu de longue date cette semaine a été reporté dans un proche avenir”, a déclaré Kirby. lors d’un briefing à la Maison Blanche.

“Alors que la Chine s’engage dans des exercices militaires déstabilisateurs autour de Taïwan, les États-Unis démontrent plutôt le comportement d’une puissance nucléaire responsable en réduisant les risques d’erreurs de calcul et de perception erronée.”

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, s’est rendue à Taïwan plus tôt cette semaine et a rencontré le président Tsai Ing-wen et le ministre des Affaires étrangères Joseph Wu.

La Chine a fermement condamné la visite et lancé une série d’exercices militaires à tir réel dans les eaux autour de Taïwan, déployant des avions de combat furtifs J-20 et des missiles hypersoniques DF-17.

Kirby a déclaré jeudi que le retard des tests ICBM n’affecterait pas “la modernisation, l’état de préparation ou la fiabilité” du système de défense nucléaire américain, mais les législateurs républicains ont immédiatement condamné cette décision.

Le sénateur Tom Cotton, R-Ark., A noté dans une lettre au secrétaire à la Défense Lloyd Austin que c’est la deuxième fois que les États-Unis retardent un test ICBM cette année après avoir reporté un lancement ICBM Minuteman III en mars au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine.

“Ces rapports sont-ils exacts ? Si oui, combien de temps l’administration a-t-elle l’intention de permettre à Vladimir Poutine et Xi Jinping de dicter notre calendrier d’essais de missiles ?” Cotton a demandé à Lloyd dans la lettre.

Le représentant de l’Alabama, Mike Rogers, le principal républicain du House Armed Services Committee, a accusé l’administration Biden d’avoir annulé les tests pour “apaiser [Chinese President Xi Jinping’s] crises de colère.”

“Ces tentatives d’apaisement de perles faibles nuisent à notre préparation et ne feront qu’inviter de nouvelles agressions de la part de nos adversaires”, a déclaré Rogers dans un communiqué jeudi.

Kirby a défendu le retard jeudi, affirmant que le test serait reporté dans un proche avenir.

“Le président croyait, et l’équipe de sécurité nationale croyait, qu’une puissance nucléaire forte, confiante et capable peut se permettre d’attendre quelques semaines pour qu’un test montre clairement, non seulement en paroles mais en actes, à quel point nous sommes sérieux lorsque nous disons que nous n’avons aucun intérêt à aggraver les tensions”, a-t-il déclaré jeudi.

Le Minuteman III ICBM est un missile lancé par un silo de près de 80 000 livres avec une portée de plus de 6 000 milles qui peut se déplacer à environ 15 000 mph.

Chad Pergram de Fox News a contribué à ce rapport.