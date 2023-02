Les États-Unis restreignent les visas pour les membres talibans impliqués dans la répression des femmes et des filles

CNN

—



Les États-Unis imposent de nouvelles restrictions de visa à certains membres actuels et anciens des talibans, à des membres de groupes de sécurité non étatiques et à d’autres personnes soupçonnées d’être impliquées dans la répression des droits des femmes et des filles en Afghanistan, a annoncé mercredi le secrétaire d’État américain Antony Blinken. .

L’annonce intervient plus d’un mois après que les talibans ont annoncé l’interdiction faite aux femmes de fréquenter les universités et de travailler avec des organisations non gouvernementales. Blinken a cité ces décisions comme contribuant aux nouvelles interdictions de visa et a déclaré que les États-Unis condamnaient les actions dans “les termes les plus forts”.

“Les décrets les plus récents des talibans interdisent aux femmes d’accéder aux universités et de travailler avec des ONG, et renforcent les mesures précédentes des talibans qui fermaient les écoles secondaires aux filles et limitaient la capacité des femmes et des filles à participer à la société et à l’économie afghanes”, a déclaré Blinken dans un communiqué. Déclaration du département d’État.

« Par ces décisions, les talibans ont une fois de plus montré leur mépris pour le bien-être du peuple afghan », a-t-il ajouté.

La déclaration du département d’État n’a pas nommé ceux qui sont touchés par le déménagement.

Blinken a fait référence à d’autres actions des talibans qui ont porté atteinte aux droits des femmes et des filles depuis que le groupe a pris le contrôle du pays après le retrait chaotique de l’armée américaine en 2021.

« Jusqu’à présent, les actions des talibans ont forcé plus d’un million de filles et de jeunes femmes afghanes en âge d’être scolarisées à quitter les salles de classe, avec plus de femmes à quitter les universités et d’innombrables femmes afghanes à quitter le marché du travail. Ces chiffres ne feront qu’augmenter avec le temps, aggravant les crises économiques et humanitaires déjà graves du pays », a déclaré Blinken.

Considérant l’égalité d’accès à l’éducation et au travail comme un “élément essentiel de la vitalité et de la résilience de populations entières”, Blinken a déclaré que ces mesures nuiraient à la position des talibans dans le monde.

“Les talibans ne peuvent pas s’attendre au respect et au soutien de la communauté internationale tant qu’ils ne respectent pas les droits humains et les libertés fondamentales de tous les Afghans, y compris les femmes et les filles”, a déclaré Blinken.

Blinken s’est engagé une fois de plus à travailler aux côtés de ses alliés pour imposer des «coûts importants» aux actions des talibans.