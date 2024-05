Les États-Unis restreignent les visas pour la Géorgie en raison du projet de loi sur les « agents étrangers » | Nouvelles

Les États-Unis vont imposer des restrictions en matière de visa et revoir leurs relations avec la Géorgie en raison d’un projet de loi controversé sur les « agents étrangers » qui a déclenché des protestations massives dans le pays.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré jeudi que les restrictions de visa s’appliqueraient aux personnes responsables d’atteintes à la démocratie en Géorgie et aux membres de leur famille.

« Le soutien des États-Unis à la démocratie géorgienne est de longue date et fondamental pour nos relations bilatérales. Quiconque sape les processus ou les institutions démocratiques en Géorgie – y compris avant, pendant et après les élections géorgiennes d’octobre 2024 – pourrait se voir inéligible aux visas américains en vertu de cette politique et se voir interdire de voyager aux États-Unis », a déclaré Blinken dans une déclaration.

Blinken a déclaré que le projet de loi étoufferait la liberté d’association et d’expression des Géorgiens et « entraverait les organisations de médias indépendantes qui s’efforcent de fournir aux Géorgiens un accès à une information de haute qualité ».

« Nous espérons toujours que les dirigeants géorgiens reconsidéreront le projet de loi et prendront des mesures pour aller de l’avant avec les aspirations démocratiques et euro-atlantiques de leur pays. Alors que nous réexaminons les relations entre nos deux pays, nous prendrons en compte les actions de la Géorgie pour décider des nôtres », a-t-il déclaré.

Le projet de loi adopté la semaine dernière par le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, exige que les organisations non gouvernementales (ONG) et les médias dont plus de 20 pour cent du financement provient de l’extérieur de la Géorgie soient enregistrés comme organismes « poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère ».

Les organisations qui ne respectent pas ces mesures s’exposeront à des amendes pouvant aller jusqu’à 25 000 lari (9 200 dollars), suivies d’amendes supplémentaires de 20 000 lari (7 300 dollars) pour chaque mois de non-conformité par la suite.

Les critiques ont accusé Georgian Dream, au pouvoir depuis 2012, de s’inspirer de la législation russe utilisée pour réprimer la dissidence.

Après l’adoption du projet de loi le 14 mai, des milliers de manifestants se sont affrontés avec la police devant le bâtiment du Parlement, dans le centre de Tbilissi.

Les États-Unis ont exhorté la Géorgie à abandonner cette législation, avertissant qu’elle pourrait compromettre son objectif déclaré d’adhérer à l’Union européenne et d’établir des relations avec l’OTAN.

La Géorgie a demandé à rejoindre l’UE en 2022 et a obtenu le statut de candidat en décembre de l’année dernière.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a averti plus tôt ce mois-ci que cette législation constituerait un « obstacle sérieux pour la Géorgie dans sa perspective européenne ».

Les partisans de la législation, parmi lesquels le Premier ministre Irakli Kobakhidze, ont soutenu que les mesures étaient nécessaires pour promouvoir la transparence, combattre les « valeurs pseudo-libérales » promues par les étrangers et sauvegarder la souveraineté du pays.

La présidente géorgienne Salomé Zourabichvili a utilisé samedi son veto pour bloquer le projet de loi, invoquant son incompatibilité avec la Constitution.

La décision de Zourabichvili ne devrait que retarder l’adoption de la législation, dans la mesure où le parti au pouvoir dispose de suffisamment de voix au Parlement pour passer outre le veto lors d’un prochain vote.