Les États-Unis restreignent 6 entreprises chinoises liées aux dirigeables et aux ballons

Le département américain du Commerce interdit à six entreprises chinoises liées aux programmes aérospatiaux de l’armée chinoise d’obtenir la technologie américaine sans l’autorisation du gouvernement.

Cette décision intervient après qu’un ballon chinois soupçonné d’exercer une surveillance a survolé les États-Unis la semaine dernière, augmentant les tensions politiques entre les deux plus grandes économies du monde.

Des avions de chasse américains ont abattu le ballon, ce qui, selon les responsables américains, fait partie d’un vaste programme de surveillance dirigé par l’armée chinoise.

Les six sociétés soutiennent les «efforts de modernisation du gouvernement chinois, en particulier ceux liés aux programmes aérospatiaux, y compris les dirigeables et les ballons et les matériaux et composants connexes, qui sont utilisés par l’Armée populaire de libération (APL) pour le renseignement et la reconnaissance», le Bureau du Département du commerce du a déclaré Industrie et Sécurité dans un communiqué.

Les six sociétés sont : Beijing Nanjiang Aerospace Technology ; China Electronics Technology Group Corporation 48e institut de recherche ; Technologie de télédétection de Dongguan Lingkong ; Eagles Men Aviation Science and Technology Group; Technologie aéronautique de Guangzhou Tian-Hai-Xiang ; et le groupe des sciences et technologies de l’aviation du Shanxi Eagles Men.

L’inclusion des entreprises sur la “liste des entités” du département du commerce envoie “un message clair aux entreprises, aux gouvernements et aux autres parties prenantes dans le monde que les entités figurant sur la liste présentent une menace pour la sécurité nationale”, indique le communiqué.

“Le département du Commerce n’hésitera pas à continuer à utiliser la liste des entités et nos autres outils de réglementation et d’application pour protéger la sécurité nationale et la souveraineté des États-Unis”, a déclaré le secrétaire adjoint au Commerce, Don Graves, dans le communiqué.

“La liste des entités est un outil puissant pour identifier et bloquer les acteurs qui cherchent à utiliser leur accès aux marchés mondiaux pour nuire et menacer la sécurité nationale américaine.”

“L’utilisation par la Chine de ballons à haute altitude viole notre souveraineté et menace la sécurité nationale des États-Unis”, a déclaré le sous-secrétaire au commerce pour l’industrie et la sécurité, Alan Estevez.

“L’action d’aujourd’hui montre clairement que les entités qui cherchent à nuire à la sécurité et à la souveraineté nationales des États-Unis seront coupées de l’accès aux technologies américaines.”

CNN a contacté les entreprises impliquées et le gouvernement chinois pour obtenir des commentaires.