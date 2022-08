Les États-Unis restituent des objets culturels pillés au Cambodge

Écrit par Jacqui Palumbo, CNN

Les responsables de New York ont ​​restitué 30 artefacts culturels au Cambodge, dont un “chef-d’œuvre” sculptural khmer du Xe siècle, après que les objets aient été vendus illégalement à des collectionneurs privés et à un musée américain.

Les antiquités, qui avaient été prises dans des temples et des sites archéologiques pendant les périodes de conflit civil dans le pays, sont entrées sur le marché international de l’art via un “réseau de pillage organisé”, selon le ministère américain de la Justice.

Lundi, le bureau du procureur américain du district sud de New York a organisé une cérémonie de rapatriement des œuvres, en présence de l’ambassadeur du Cambodge aux États-Unis, Keo Chhea.

La statue en grès du Xe siècle “Skanda sur un paon” faisait partie des 30 objets renvoyés au Cambodge. Le crédit: Andrew Kelly/Reuters

“Ces statues et artefacts, dont l’âge va de l’âge du bronze au XIIe siècle, ont une valeur culturelle extraordinaire pour le peuple cambodgien et nous sommes ravis de les renvoyer chez eux aujourd’hui”, a déclaré le procureur Damian Williams lors d’une conférence de presse.

Les artefacts comprennent “Skanda sur un paon”, une sculpture en grès du Xe siècle de la divinité de guerre hindoue Skanda, qui a été volée au temple Prasat Krachap à Koh Ker, un site archéologique, dans les années 1990.

Parmi les objets retournés figuraient également une sculpture de trois tonnes du dieu éléphant hindou Ganesha – une statue répertoriée parmi les 10 artefacts pillés « les plus recherchés » par la Coalition des antiquités – ainsi qu’un bouddha en bronze du 6e ou 7e siècle.

Le secrétaire d’État adjoint aux affaires éducatives et culturelles, Lee Satterfield, photographié aux côtés de certains des artefacts pillés lors de la cérémonie de rapatriement de lundi. Le crédit: Andrew Kelly/Reuters

La récupération de ces objets, dont la plupart ont été volontairement restitués par un collectionneur privé, fait partie d’une enquête en cours sur des artefacts d’Asie du Sud-Est achetés et vendus par le défunt marchand d’antiquités Douglas Latchford. Autrefois considéré comme un éminent spécialiste de l’art khmer, Latchford a été accusé par les procureurs américains de trafic d’artefacts et de tromperie de clients, des collectionneurs privés aux grandes institutions.

“Pendant des années, Douglas Latchford a dirigé une entreprise illégitime en faisant passer en contrebande des antiquités pillées aux États-Unis au mépris flagrant des lois douanières américaines”, a déclaré Ricky J. Patel, un agent spécial de Homeland Security Investigations, dans un communiqué en janvier. “Latchford a facilité cela en falsifiant les documents douaniers et en fournissant des documents trompeurs aux collectionneurs pour les vendre sur le marché international de l’art.”

En 2014, une statue du Xe siècle liée à Latchford a été retirée d’une vente aux enchères et renvoyée au Cambodge après que les enquêteurs ont conclu qu’elle avait été illégalement retirée d’un temple pendant la guerre civile du pays. Cinq ans plus tard, les procureurs américains ont accusé Latchford de fraude électronique et de contrebande, mais il est décédé en Thaïlande en 2020 avant de répondre aux accusations.

Une sculpture en grès du Xe siècle photographiée avant la cérémonie de rapatriement à New York. Le crédit: Andrew Kelly/Reuters

Lors de la cérémonie de rapatriement de lundi, l’ambassadeur Chhea a déclaré à Reuters que les antiquités seront exposées au Musée national du Cambodge dans la capitale Phnom Penh.

S’adressant aux journalistes lors de la conférence de presse, il a déclaré: “Nous devons nous engager et poursuivre notre combat pour protéger notre âme de patrimoine culturel et empêcher que les antiquités inestimables ne soient davantage pillées, pillées et chassées du pays”.

“Nous savons que ce problème va beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément que l’activité d’un seul homme”, a ajouté Chhea. “C’est un problème mondial qui implique de riches collectionneurs, des marchands privés, des galeristes et même certains des lieux les plus prestigieux du monde.”