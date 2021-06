Les États-Unis restituent au Cambodge 27 antiquités volées, dont des statues bouddhistes hindoues et angkoriennes

Les États-Unis ont rapatrié 27 antiquités au Cambodge, y compris des statues hindoues et bouddhistes, après des années de travail des enquêteurs new-yorkais pour récupérer les objets de contrebande. D’une valeur d’environ 3,8 millions de dollars, les articles comprenaient plusieurs statues bouddhistes hindoues et angkoriennes, comme un Bouddha méditant en bronze sur un Naga, une statue de Shiva et une sculpture bouddhiste en grès de Prajnaparamita. « Le rapatriement de ces 27 superbes reliques au peuple cambodgien rétablit un lien important entre l’ère classique d’Angkor et ses coutumes et croyances modernes qui, pendant trop longtemps, ont été perturbées par la cupidité des trafiquants d’antiquités volées », a déclaré le procureur du district de Manhattan. Cy Vance Jr a déclaré dans un communiqué.

Le ministre cambodgien de la Culture et des Beaux-Arts, Phoeurng Sackona, a déclaré que les antiquités étaient les « âmes disparues » des ancêtres du pays.

Les articles cambodgiens faisaient partie des près de 400 qui ont été renvoyés dans 10 pays après des enquêtes menées par l’unité de trafic d’antiquités de Manhattan et les enquêtes de sécurité intérieure.

La semaine dernière, les autorités américaines ont rendu en Thaïlande des sculptures sur pierre volées il y a des décennies, qui étaient exposées dans un musée de San Francisco. Deux artefacts religieux sculptés à la main volés, des linteaux en grès datant des IXe et Xe siècles, ont été rendus au gouvernement thaïlandais lors d’une cérémonie en retard de plus de 50 ans. Les antiquités de 1 500 livres (680 kilogrammes) avaient été volées et exportées de Thaïlande – une violation de la loi thaïlandaise – il y a environ un demi-siècle.

Les linteaux avaient été exposés au musée d’art asiatique de San Francisco. San Francisco, propriétaire du musée, a accepté de remettre les anciennes dalles de grès à la suite d’une enquête de trois ans menée par le département américain de la Sécurité intérieure et d’un procès civil. Les linteaux avaient été des éléments structurels de deux sanctuaires religieux dans le nord-est de la Thaïlande.

Les dossiers ont montré que les linteaux avaient été obtenus par un collectionneur dans des galeries à Londres et à Paris dans les années 1960, selon la plainte civile. Le collectionneur, Avery Brundage, était apparemment au courant qu’au moins un des linteaux avait été illégalement sorti de Thaïlande, indique la plainte.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici